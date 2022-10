O Model Y é a mais recente proposta da Tesla, procurando ocupar um espaço que até há pouco tempo era exclusivo do seu Model 3. É um modelo com um preço que está ao nível do seu modelo anterior e isso agradou aos consumidores.

A prova deste interesse tem-se revelado nas suas vendas por todo o planeta, nos mercados onde está presente. Esse domínio ficou agora ainda mais claro na Europa, ao ocupar o lugar de carro elétrico mais vendido. Esta era uma informação que estava já a ser avançada e que agora foi confirmada.

Tesla continua a dominar na Europa

A Europa é um dos mercados onde a Tesla tem uma presença muito forte. As suas vendas não param de crescer, mesmo com uma concorrência forte de outras marcas que cada vez mais parecem estar a apostar nesta área dedicada aos carros elétricos.

A cimentar esta posição de destaque da marca americana, o Model Y conseguiu agora uma posição bem no topo das vendas. Do que a empresa JATO Dynamics revelou, este modelo teve no mês passado um total de 29.367 carros registados, um aumento de 227% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Model Y é o carro elétrico mais vendido

Este carro elétrico da Tesla conseguiu assumir o primeiro lugar desta lista devido a uma maior disponibilidade para a sua entrega. Isto surge depois do aumento da produção na sua Gigafactory de Berlim. A marca confirmou que esta atingiu uma taxa de produção de 2.000 veículos do Model Y no final de setembro.

Para atingir esta posição, o Tesla Model Y tirou o primeiro lugar ao Peugeot 208, que ficou em segundo lugar. O Dacia Sandero, da Renault, ocupa o terceiro lugar do top dos carros elétricos mais vendidos de setembro. Ambos os veículos também são muito mais baratos que o carro elétrico da Tesla.

Deve manter-se nesta posição muito tempo

Esta posição agora conseguida deverá ser mantida por muito tempo, graças a vários fatores. A nível de produção da Tesla de 2.000 unidades por semana só foi alcançada no final de setembro e, portanto, só terá visibilidade nas entregas do quarto trimestre.

Esses carros elétricos fazem parte dos cerca de 20.000 veículos extras da Tesla que estavam em trânsito no final do trimestre. Além disso, a Tesla vai aumentar ainda mais a sua produção, pretendendo atingir os 5.000 Model Y por semana, o que deve melhorar a disponibilidade e os tempos de espera na Europa.