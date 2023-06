Mercedes não concorre com a Tesla: “Queremos ser a marca de luxo de elétricos mais desejada”

A par de algumas outras fabricantes, a Mercedes-Benz quer assumir uma frota totalmente elétrica até 2030. Além disso, quer tornar-se na "marca de luxo de veículos elétricos mais desejada".

O objetivo da Mercedes não está traçado a longo prazo, pelo que, já em 2030, pretende assegurar uma oferta totalmente elétrica. Em paralelo, quer ainda, de acordo com Dimitris Psillakis, presidente e CEO da Mercedes-Benz na América do Norte, ser a "marca de luxo de veículos elétricos mais desejada".

Para isso, Psillakis explicou que a Mercedes-Benz tem de encontrar um equilíbrio entre bons produtos, bom design e bom serviço de apoio.

Por ter visto o seu mercado de luxo, nos Estados Unidos da América (EUA), a trocá-la pelas alternativas da Tesla, a Mercedes-Benz está a trabalhar numa rede de carregamento própria, a acelerar a eletrificação da sua frota e a adicionar tecnologia de condução autónoma de nível 3 aos seus carros.

Não vemos a Tesla como uma concorrente de luxo... vemos a Tesla como disruptiva no setor automóvel, especialmente, quando se trata de veículos elétricos.

Assegurou Dimitris Psillakis, à ABC News.

De acordo com Jessica Caldwell, diretora executiva de insights da Edmunds, "a Tesla redefiniu o conceito de luxuoso, mas a sua participação no mercado está a diminuir". Afinal, o seu pico foi atingido, em 2019, quando "detinha 80% do mercado".

Na perspetiva da diretora executiva, o mercado de luxo está mais interessado nos elétricos, dispondo de um orçamento mais elevado e valorizando a tecnologia.

Contudo, a autonomia e a disponibilidade de pontos de carga ainda são entraves à adoção de elétricos pelos interessados. Por acreditar que é da sua "responsabilidade oferecer a melhor comodidade aos clientes", a Mercedes-Benz terá uma rede própria, que será lançada, primeiramente, nos EUA e no Canadá, e que estará aberta a modelos de outras marcas.

As estações de carregamento da Mercedes são uma garantia para os clientes e uma boa, embora cara, estratégia de marketing.

Destacou Caldwell.

Para o editor da Car and Driver, Tony Quiroga, a rede de carregamento poderá ser "uma grande vitória para a Mercedes".