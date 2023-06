Cubot KingKong 9 – o novo rugged phone está a chegar

A Cubot está a preparar a chegada do rugged phone Cubot KingKong 9 com câmara de 100 MP, enorme bateria e processador com excelente desempenho, além de um ecrã auxiliar na traseira, por um preço que deverá rondar os 200 €.

O Cubot KingKong 9 surge no segmento do rugged phones estrutura do smartphone é muito comum dentro do segmento, com uma construção capaz de resistir a quedas, a água, embates, poeiras... Segundo a informação já revelada, tem certificado IP68 e IP69K.

Destaque ainda para o ecrã na traseira, onde o utilizador poderá ter acesso a algumas informações rápidas e até controlar aspetos como multimédia.

O processador já foi anunciado e é um MediaTek G99 e virá com 12 GB de RAM, expansíveis até 12 GB, e 256 GB de armazenamento interno, também expansíveis até 1TB com recurso a cartão microSD.

Tem uma câmara principal de 100 MP e uma câmara macro de 5MP. Há ainda uma terceira câmara de 24 MP com a funcionalidade de visão noturna. A câmara frontal de selfies é de 32 MP.

A bateria, como é comum nestes smartphones, tem uma enorme capacidade. São 10600 mAh disponíveis que carregam a 33W. Além disso, ainda deverá funcionar como powerbank, para carregamento de outros dispositivos, mas este é um detalhe que deveremos ficar a conhecer melhor aquando do lançamento.

Finalmente, o ecrã de 6,583" tem resolução FullHD+ e taxa de atualização de 120Hz. Vem também com Android 13, praticamente só com o software necessário ao funcionamento inicial, para que seja o utilizador a escolher realmente o que quer ter no seu telefone.

O rugged phone Cubot KingKong 9 será lançado já no próximo dia 7 de junho, numa promoção de lançamento, cujo preço deverá rondar os 200€ (IVA incluído). Até lá, poderá participar no passatempo a decorrer, onde poderá ganhar um de 5 rugged phones Cubot KingKong 9 em sorteio.

Cubot KingKong 9