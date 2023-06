Hyundai mostra sistema de faróis futurista. Conheçam a tecnologia HD Lighting System

A empresa sul-coreana Hyundai Mobis anunciou o desenvolvimento do sistema HD Lighting System. Trata-se de um farol para veículos de última geração que exibe informações de direção em tempo real como uma luz LED clara na estrada em frente dos olhos do condutor. Este conceito de iluminação e informação traz ao mercado 250 vezes mais micro LEDs que os faróis comuns. Veja o vídeo que explica como funciona a tecnologia revolucionária.

Hyundai apresenta iluminação inteligente para os seus carros

Com a evolução dos próprios carros, introduzindo novos conceitos com a eletrificação dos veículos, aparecem igualmente evoluções de outros componentes. Um dos exemplo é a tecnologia dos faróis para a indústria automóvel que avança a grande ritmo e com resultados surpreendentes. Dentro desta área, a Mobis, subsidiária tecnológica da Hyundai, revelou um dos conceitos mais recentes e inovadores.

A apresentação do sistema HD Lighting System mostra os esforços da empresa sul-coreana no desenvolvimento do conceito de farol inteligente capaz de “desenhar” informações e alertas na estrada.

Segundo refere a Hyundai, este sistema visualiza informações de direção em tempo real detetadas pelos sensores ou pela câmara e traduz em iluminação, permitindo projetar imagens ou informação escrita. Além disso, o sistema projeta na via iluminação de forma inteligente.

Por exemplo, aparece um sinal de obras na estrada de 1,5 metros quando o veículo se aproxima de uma secção de construção 15 metros à frente da vista do condutor. Além disso, são fornecidos dados sobre limites de velocidade, lombas e percursos de e para as autoestradas.

O condutor pode também comunicar com os peões utilizando os faróis em vez das luzes de emergência ou da buzina. O sistema reconhece os peões em caminhos remotos e projeta uma passadeira virtual na estrada para permitir que os peões passem primeiro quando os veículos param.

Feixes de luz mais pequenos que um cabelo humano

O sistema de iluminação HD tem cerca de 25 000 píxeis HD MicroLED, ou seja, cerca de 250 vezes mais do que os faróis LED produzidos em massa, que têm 80 a 120, servindo de fontes de luz com uma espessura 0,04 mm mais pequena do que um cabelo humano.

Com esta espessura, o controlo é muito mais detalhado, o que permite ao condutor reconhecer com maior precisão a localização de objetos ou peões.

Para além disso, o sistema tem 1,3 milhões de dispositivos digitais de microespelhos (DMD). Com uma dimensão de apenas 0,01 mm, um DMD é um dispositivo de controlo extremamente preciso que refrata a luz e controla a luz de cada um dos LED densamente montados para apresentar uma forma ou símbolo desejado na estrada.

O sistema não só fornece informações de condução em tempo real, como navegação e head-up displays, mas também permite a comunicação com os peões. A chamada tecnologia de iluminação de comunicação está a tornar-se realidade.

Afirmou uma fonte da Hyundai Mobis.

Existem outras empresas, como a Ford ou a Mercedes (entre outras), também a desenvolver as suas próprias tecnologias. Isto diz-nos que num futuro próximo os faróis serão mais do que equipamentos de iluminação.