Xbox revela próximas entradas de Junho no Xbox Game Pass

A Xbox já revelou quais os jogos que chegam ao catálogo do Xbox Game Pass neste mês de Junho (alguns já chegaram). Se o Verão está a chegar, então agora é que as temperaturas vão aquecer mesmo. Venham conhecer quais são.

O calor começa a apertar e, com ele, vem também o período de férias. Ou seja, começam a avizinhar-se os tempos de uma maior soltura e disponibilidade para aproveitar a vida de muitas formas diferentes. E uma delas pode bem passar por valentes jogatanas numa Xbox perto de si, certo?

Pois bem! Tal como sucede todos os meses, a Xbox acaba de revelar quais os próximos jogos a aterrar no catalogo do seu serviço de eleição, Xbox Game Pass (alguns já chegaram). Venham ver quais os títulos que podem começar a jogar em breve, caso tenham uma subscrição ativa do serviço.

Novas aquisições do Xbox Game Pass

Encabeçados por jogos como Amnesia: The Bunker ou Car Mechanic Simulator 2021, a escolha é variada e certamente encontrarão um ou mais jogos que vos despertará o interesse. Vejam de seguida a lista:

Chicory: A Colorful Tale – Já disponível: consola, PC e cloud

Farworld Pioneers – Já disponível: consola e PC

Car Mechanic Simulator 2021 – 1 de junho: consola, PC e cloud

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer – 1 de junho: consola, PC e could

The Big Con – 1 de junho: consola, PC e cloud

Hypnospace Outlaw – 6 de junho: consola, PC e cloud

Amnesia: The Bunker – 6 de junho: consola, PC e cloud

Rune Factory 4 Special – 8 de junho: consola, PC e cloud

Stacking – 8 de junho: consola e cloud

Dordogne – 13 de junho: consola, PC e cloud

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Entretanto, e já disponivel também, por tempo limitado, encontra-se o Obsidian Eye of Reach Pack para Sea of Thieves.

Este pack contém Obsidian Eye of Reach, Obsidian Fishing Rod e Obsidian Sails. É claro que é necessário ter o jogo Sea of Thieves para poder usar.

Tempo de dizer Adeus...

Em sentido inverso, no dia 15 de Junho, uma pequena lista de jogos irão deixar o catálogo do Xbox Game Pass.

De recordar que, os membros do serviço podem adquirir estes jogos antes deles saírem do catálogo, com até 20% de desconto. Segue a lista dos jogos que abandonam em breve o Xbox Game Pass:

Bridge Constructor Portal (Cloud, Consola e PC)

Chorus (Cloud, Consola e PC)

Maneater (Cloud, Consola e PC)

Mortal Shell (Cloud, Consola e PC)

Serious Sam 4 (Cloud, Consola e PC)

Total War: Three Kingdoms (PC)

Convida um amigo...

Entretanto, desde o início deste mês que a Xbox disponibilizou ainda um convite de Xbox Game Pass para amigos.

Trata-se de um sistema que permite aos atuais aderentes do serviço Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass oferecerem a, até um limite máximo de cinco amigos, um período de teste de 14 dias (completamente gratuito) para o PC Game Pass.