Apesar de toda a confusão a que tem estado exposta, a Huawei não abrandou no desenvolvimento dos seus smartphones e o Mate 50 Pro é a sua última arma. Esta proposta tem estado a mostrar o que vale e agora conquistou o maior destaque no campo da fotografia.

Este smartphone foi avaliado pela DXOMARK e conseguiu mudar o topo desta tabela. Bateu toda a concorrência e é agora o novo líder no campo da fotografia, trazendo a Huawei de volta a um lugar que há muitos anos é seu por direito.

Agora que o Huawei Mate 50 Pro chegou à Europa , é hora deste smartphone começar a ser avaliar de uma forma muito mais global. Sai da esfera limitada do mercado chinês e assume o seu lugar no resto do planeta, com todos os seus argumentos de peso.

A DXOMARK colocou este smartphone nos seus testes e conseguiu descobrir o seu novo líder no campo da fotografia. O Huawei Mate 50 Pro bateu todos os smartphones anteriores, conseguindo um valor de 152 pontos na fotografia. Este valor consegue colocá-la na primeira posição, batendo o HONOR Magic4 Ultimate e o Pixel 7 Pro da Google.

Dos muitos testes realizados, o novo smartphone da marca chinesa conseguiu destacar-se pelos excelentes resultados na fotografia em baixa luz. Há ainda um resultado impressionante na categoria associada às fotografias de grupo, graças ao seu sistema de abertura variável, entre outros aspetos.

Este resultado garante aos utilizadores uma excelente experiência de utilização da câmara e uma qualidade acima da média no desempenho na grande maioria das funcionalidades. Estas avaliações são o resultado de uma combinação entre um hardware de extrema qualidade e desempenho, bem como uma afinação única do software usado.

Este smartphone vem equipado com uma configuração de câmara tripla com uma principal de abertura ultra de 50 MP (abertura F/1.4~F/4.0) com OIS. Tem também uma proposta de telefoto de 64 MP com OIS e abertura F/3.5 e uma ultrawide de 13 MP. Na frente, o Mate 50 Pro possui uma câmara selfie de 13 MP e uma 3D com deteção de profundidade.

Com esta posição de destaque, a Huawei consegue colocar o seu Mate 50 Pro no topo da difícil lista da DXOMARK. A marca sempre se destacou neste campo e o Mate 50 Pro só vem mesmo comprovar que a marca ainda não perdeu a capacidade de criar smartphones únicos no campo da fotografia.