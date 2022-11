A Shenzhen Xinkeying Digital Co., Ltd, também conhecida como DT NO.1, é uma empresa inovadora de alta tecnologia que integra I&D, produção e vendas. A DT NO.1 pretende dar vida ao design e dedica-se a tornar a vida mais saudável, mais na moda e mais refinada, fornecendo aos clientes em todo o mundo dispositivos inteligentes, bem concebidos, de boa qualidade e fáceis de operar, que podem ser usados de forma inteligente. A sua marca própria DT NO.1 está a tornar-se cada vez mais popular e gradualmente a exercer influência no mercado internacional.

Beneficiando da poderosa equipa de I&D, a DT NO.1 ganhou mais de 150 patentes de invenções e patentes de tecnologia no país e no estrangeiro. Tem o seu próprio Laboratório de testes próprio e um rigoroso controlo de qualidade do produto. A entrega rápida e o serviço pós-venda atempado são também a base substancial da expansão do mercado global.