Asteroide 2022 AP7, escondido no brilho do Sol poderá um dia esmagar a Terra

Existem milhões de asteroides já identificados, vigiados e as órbitas calculadas não mostram perigo algum para a Terra. O problema são os desconhecidos, os que não os podemos ver a vir em direção a nós. São rochas gigantes o suficiente para causar eventos de extinção em massa. Sim, não podem ser vistos porque estão escondidos pela luz do Sol.

Um exemplo é o objeto “potencialmente perigoso” de 1,5 km de largura, chamado de 2022 AP7. Este é uma das várias grandes rochas espaciais que os astrónomos descobriram recentemente perto das órbitas da Terra e de Vénus.

Asteroide "assassino" está na rota da Terra

Quanto mais conhecemos da nossa vizinhança galáctica, mas percebemos que a Terra "tem tido sorte". Isto é, o nosso planeta, felizmente, tem estado a salvo de impactos catastróficos há muitos milhões de anos. Contudo, é sabido que não está em causa se voltaremos a ser um alvo para estas rochas, o que está em causa é quando será esse dia.

Atualmente, o asteroide 2022 AP7 atravessa a órbita da Terra enquanto o nosso planeta está no lado oposto do Sol, mas os cientistas dizem que ao longo de milhares de anos, esta rocha e a Terra começarão lentamente a cruzar o mesmo ponto mais próximo, aumentando assim as probabilidades de um impacto catastrófico.

O asteroide, descoberto ao lado de dois outros asteroides próximos da Terra utilizando o Observatório Interamericano Cerro Tololo no Chile, foi descrito num estudo publicado a 29 de setembro no The Astronomical Journal.

Até agora, encontrámos dois grandes asteroides próximos da Terra [NEAs] que têm cerca de 1 km de diâmetro, um tamanho a que chamamos assassinos de planetas. Os asteroides "planet killer" são rochas espaciais suficientemente grandes para causar um evento global de extinção em massa, se fossem esmagar a Terra.

Disse o autor principal do estudo Scott Sheppard, astrónomo do Instituto Carnegie para a Ciência em Washington, D.C., numa declaração.

Encontrar estas rochas é muito complicado

Para descobrir estes asteroides, os astrónomos treinaram o Dark Energy Camera do Telescópio Cerro Tololo Víctor M. Blanco de 4 metros no sistema solar interno. O brilho do Sol torna as observações impossíveis durante a maior parte do dia, pelo que os investigadores tinham apenas duas janelas de 10 minutos de crepúsculo cada noite para fazer as suas observações.

Apenas cerca de 25 asteroides com órbitas completamente dentro da órbita da Terra foram descobertos até à data devido à dificuldade de observar perto do clarão do Sol. Provavelmente só restam alguns NEAs com tamanhos semelhantes para encontrar, e estes grandes asteroides não descobertos provavelmente têm órbitas que os mantêm no interior das órbitas da Terra e de Vénus a maior parte do tempo.

Explicou Sheppard.

A NASA segue os locais e órbitas de cerca de 28.000 asteroides, seguindo-os com o ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), um conjunto de quatro telescópios que podem varrer todo o céu noturno a cada 24 horas.

A agência espacial assinala qualquer objeto espacial que se encontre num raio de 193 milhões de km da Terra como um "objeto próximo da Terra" e classifica qualquer corpo grande num raio de 7,5 milhões de km do nosso planeta como "potencialmente perigoso".

Desde que o ATLAS foi posto em linha em 2017, avistou mais de 700 asteroides próximos da Terra e 66 cometas. Dois dos asteroides detetados pelo ATLAS, 2019 MO e 2018 LA, atingiram de facto a Terra, o primeiro explodiu ao largo da costa sul de Porto Rico e o segundo aterrou perto da fronteira do Botswana e da África do Sul. Felizmente, estes asteroides eram pequenos e não causaram nenhum dano.

Nos próximos 100 anos nenhum asteroide conhecido vai colidir com a terra, mas e os outros asteroides?

A NASA estimou as trajetórias de todos os objetos próximos da Terra para além do final do século. A Terra não enfrenta nenhum perigo conhecido de colisão apocalíptica de asteroides durante pelo menos os próximos 100 anos, de acordo com a NASA. Mas isto não significa que os astrónomos pensem que devem parar de procurar.

Em março de 2021, por exemplo, um meteoro do tamanho de uma bola de bowling explodiu sobre Vermont com a força de 200 quilos de TNT. Ainda mais dramaticamente, uma explosão de 2013 de um meteoro sobre Chelyabinsk, Rússia, gerou uma explosão aproximadamente igual a cerca de 400 a 500 quilotoneladas de TNT, ou 26 a 33 vezes a energia libertada pela bomba de Hiroshima, e feriu cerca de 1.500 pessoas.

As agências espaciais de todo o mundo já estão a trabalhar em possíveis formas de desviar um asteroide perigoso, se alguma vez nos dirigimos.

No passado dia 26 de setembro, a nave espacial Double Asteroid Redirection Test (DART) redirecionou o asteroide não perigoso Dimorphos, desviando-o da rota, alterando a órbita do asteroide em 32 minutos no primeiro teste do sistema de defesa planetário da Terra.

A China também sugeriu que está nas fases iniciais de planeamento de uma missão de redirecionamento de asteroides. Ao lançar 23 Long March 5 foguetes para o asteroide Bennu, que irá oscilar num raio de 7,4 milhões de km da órbita da Terra entre os anos 2175 e 2199, o país espera desviar a rocha espacial de um impacto potencialmente catastrófico com o nosso planeta.

