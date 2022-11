É sabido que a Apple parece não estar a apostar de forma ativa nos smartphones dobráveis. Mesmo com muitas marcas a apostar nesta tecnologia, esta não parece ser um interesse pelo menos para já. Isso deverá mudar já em 2024, quando a Apple revelar a sua primeira proposta, segundo a Samsung.

Esta não é ainda uma certeza confirmada oficialmente, mas tudo aponta para que assim aconteça. A grande dúvida agora é se será o iPhone o primeiro a ter acesso a esta novidade ou se, por outro lado, será o iPad a surgir com esta capacidade.

Samsung revelou o que sabe

Os rumores e as ideias apresentadas apontam como algo certo de que a Apple está a testar o hardware necessário para criar um smartphone dobrável. Este é um caminho quase impossível de deixar passar e por isso é hora de começar a experimentar todas as soluções.

Ainda assim, a Apple parece estar a demorar a apresentar a sua solução, mesmo com estas tecnologias a começarem a apresentar uma maturidade grande. As mudanças podem estar a caminho e a maior adversária da Apple, a Samsung, terá revelado agora os planos da sua concorrente.

iPhone ou iPad? Só a Apple sabe

Do que é avançado, e durante uma reunião da Samsung com os seus fornecedores, a marca coreana revelou que será já em 2024 que as primeiras propostas vão surgir. A grande dúvida neste momento é em que plataforma os equipamentos dobráveis vão surgir.

Do que a Samsung revelou, e foi já reforçado por outras fugas de informação, deverá ser o iPad a receber a primeira proposta. Em vez de um smartphone dobrável, a Apple deverá mostrar um tablet dobrável, que assim fará uso de todas as capacidades e funcionalidades que esta tecnologia oferece.

Smartphones dobráveis sempre a crescer

Nessa mesma reunião, a Samsung avançou com um número importante para esta área de mercado. Nos próximos anos, os smartphones dobráveis e outros equipamentos similares devem crescer a uma taxa anual de 80% por ano.

É esperado com muito interesse a chegada da Apple a esta nova área do mercado dos smartphones. Com um controlo quase total da Samsung, será importante para o seu crescimento que a gigante de Cupertino assuma o seu papel e aumente ainda mais a presença dos smartphones dobráveis.