O DART foi um dos projetos mais ambiciosos da NASA em toda a sua história. De forma resumida, a agência espacial dos EUA queriam mudar a trajetória de um asteroide para assim preparar a defesa da Terra contra este tipo de ameaças.

No passado dia 26 de setembro o embate aconteceu com sucesso, como foi visto, mas apenas agora foi revelada a importância deste feito. A NASA confirmou que esta ação do DART conseguiu desviar com sucesso o asteroide e assim está preparado para salvar a Terra no futuro.

Foram 7 anos de preparação e mais de 330 milhões de dólares necessários para conseguir este feito, que preparar a defesa da Terra para o futuro. Usando apenas a força cinética, resultado de um embate, a NASA queria mudar a órbita do asteroide Dimorphos.

A agência anunciou agora o sucesso deste projeto, depois de termos visto o embate acontecer na madrugada de dia 26 de setembro. Segundo a NASA, foi possível mudar a órbita natural deste objeto celeste, algo que foi realizado pela primeira vez na história da humanidade.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.



For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO — NASA (@NASA) October 11, 2022

As medições realizadas nas duas últimas semanas confirmaram que o asteroide Dimorphos foi atingido ligeiramente mais perto do asteroide maior que orbita no espaço. Com esta ação, o seu período orbital foi encurtado em 32 minutos, algo que é superior ao esperado pela NASA.

Os cientistas previram que o impacto do DART encurtaria o caminho orbital de Dimorphos em pelo menos 10 minutos, mas considerariam uma mudança tão pequena quanto 73 segundos um sucesso. Assim, a mudança real de mais de meia hora superou as expectativas da NASA

O objetivo era voar o veículo DART diretamente contra o asteroide Dimorphos a cerca de 22.531 km/h (14.000 milhas por hora). Era esperado que isso criasse força suficiente para deslocar a trajetória orbital da lua para mais perto de sua companheira maior.

Para a NASA este é um feito histórico e "demonstrou que somos capazes de desviar um asteroide potencialmente perigoso desse tamanho, se detetado de forma precoce". A agência revelou também que nenhum dos dois asteroides envolvidos, nem o próprio DART representava qualquer ameaça real à Terra.