O plano da NASA era muito claro e tinha um propósito bem definido. O DART (Double Asteroid Redirection Test) ia testar a capacidade desta agência de alterar a rota de um asteroide e assim garantir mais uma defesa para o planeta Terra.

Esse momento acabou de acontecer e não podia ter um sucesso maior. O impacto aconteceu, provando que é possível dirigir uma nave contra um destes objetos celestes e garantir assim a defesa da nossa espécie.

Foi há poucos minutos que a NASA mostrou mais um dos seus feitos. Desta vez quis mostrar como é possível defender o nosso planeta contra os asteroides e outros objetos que podem potencialmente cair na Terra.

O plano era simples e levava a que uma nave (DART) fosse enviada contra um asteroide do tamanho da pirâmide de Gizé. Este embate acaba de acontecer, provando que é assim possível defender a Terra e garantir uma camada adicional de segurança ao nosso planeta.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

O alvo foi a rocha Dimorphos, uma lua que está na órbita de Didymos e que, por sua vez, é um sistema de dois asteroides descoberto em 1996 e que já passou próximo da Terra. Este teste não representa qualquer perigo para a Terra, uma vez que está a 7 milhões de milhas da Terra.

A aproximação do DART, e a posterior colisão, aconteceu a cerca de 24.000 km/h, com o objetivo de alterar a trajetória do corpo celeste e não de o destruir. Pretende transferir a energia cinética da nave para a rocha, empurrando-a para mais perto de Didymos e alterando a velocidade da órbita do asteroide secundário em redor do principal em 1%.

Acompanhe em direto a missão DART

A missão da NASA tem estado a ser transmitida no YouTube e no Twitter, podendo ser seguida abaixo: