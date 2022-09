Microsoft lança Surface Laptop SE por apenas 299€

A Microsoft lançou hoje no mercado português o Surface Laptop SE. Este é o Surface mais acessível de sempre e está disponível a partir de 299€. O equipamento foi concebido especificamente para estudantes.

O Surface Laptop SE integra o Microsoft 365 Educação e o Windows 11 SE, um sistema operativo desenhado para a Educação.

Surface Laptop SE tem processador Intel Celeron

Com um ecrã de alta resolução de 11,6", câmara frontal HD (720p), bateria até 16 horas de utilização contínua e processador Intel Celeron, o Surface Laptop SE permite executar tarefas a partir de qualquer lugar, em modo online e offline.

As opções de conectividade incluem portas USB Type-C, USB Type-A, um conector de 3,5mm para microfone/auriculares, suporte para Wi-Fi 5 e para Bluetooth 5.0 LE.

A redução da complexidade do TI com a implementação do zero-touch, gestão de dispositivos com um clique e segurança do chip à cloud com proteção Microsoft no Surface Laptop SE ajudam a manter os estudantes e professores protegidos, num ambiente de sala de aula cada vez mais virtual.

O dispositivo oferece a mesma experiência de digitação de excelência dos restantes Surface e também novos níveis de reparação para administradores de TI. Componentes como o ecrã, bateria, teclado ou mesmo a placa mãe podem ser facilmente reparados no local, poupando tempo e custos aos administradores de TI e escolas.