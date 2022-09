Dois Prime Day no mesmo ano? Amazon diz que sim, e o próximo acontece já em outubro

A Amazon oferece aos clientes a oportunidade de comprar com descontos e de encontrar bons negócios na sua plataforma, anualmente, através do Prime Day. Este ano, a empresa decidiu realizar dois eventos deste género, duplicando a dose de descontos.

O próximo acontece já em outubro.

Desde 2015, a Amazon organiza aquele a que chama o Prime Day. Uma vez por ano, em dias a escolher durante o verão, a Amazon oferece descontos e garante que os seus clientes têm oportunidade de comprar aquilo que desejam a um preço mais reduzido.

Este ano, como habitualmente, o Prime Day teve lugar em julho. No entanto, a Amazon decidiu realizar um segundo evento já no próximo mês. Numa estreia para a empresa, durante os dias 11 e 12 de outubro, os clientes da Amazon poderão encontrar os preços mais baixos na plataforma, pela segunda vez este ano.

Numa entrevista, o vice-presidente do Prime da Amazon, Jamil Ghani, explicou que as oportunidades do evento de outubro estarão disponíveis apenas para membros do programa premium da Amazon, e revelou que este contará com “centenas de milhares” de ofertas. O vice-presidente não revelou, contudo, se a Amazon, no futuro, pretende realizar mais do que um evento exclusivo para membros do Prime.

De acordo com a CNBC, a Amazon começou a informar os vendedores relativamente ao evento em junho. A mesma fonte especula que esta ação da Amazon poderá estar a anteceder a Black Friday, propositadamente, seguindo os passos de outras grandes retalhistas, e que esta antecipação se deve ao abrandamento das compras online, bem como aos desafios económicos que o mundo atravessa, como a inflação, o aumento das taxas de juro e a potencial recessão.

Numa perspetiva do cliente, tendo também em conta o panorama económico atual, espera-se que os utilizadores estejam à procura de bons descontos.