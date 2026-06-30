Mundial de 2026: fechados em simultâneo 400 sites de streaming piratas

A Operação Offsides desferiu um rude golpe durante o Mundial de 2026. O Departamento de Justiça dos EUA fechou quase 400 sites de streaming pirata. Esta ofensiva é cinco vezes superior à realizada no Qatar.

400 sites de streaming piratas fechados

O mundo da pirataria desportiva acaba de sofrer um grande golpe. Com o Mundial de 2026 a acontecer na América do Norte, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou a apreensão e o encerramento de quase 400 domínios. Todos transmitiam ilegalmente jogos da competição em tempo real. Apelidada de "Operação Offsides", representa uma mudança. Durante o Mundial de 2022, no Qatar, a operação derrubou apenas 78 sites.

Desta vez, as autoridades quintuplicaram este número. A abruptidade da decisão decorre sobretudo da geografia. Com o torneio a ser co-organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, as agências federais americanas como a Homeland Security Investigations (HSI) têm muito mais influência legal este ano do que quando o evento foi realizado no Médio Oriente.

Para construir este caso, Washington trabalhou em estreita colaboração com a FIFA e também recebeu assistência de gigantes dos media como a NBCUniversal, Warner Bros. e beIN Media Group. Os investigadores conseguiram rastrear a infraestrutura técnica dos hackers até servidores localizados no Peru e na Bulgária, o que desencadeou operações coordenadas na Roménia, Colômbia, Polónia e Croácia.

Autoridades atacam no Mundial de 2026

Neutralizar estas redes é como um jogo interminável de gato e rato. Os administradores de plataformas piratas utilizam sistemas de rotação automática. Assim que um endereço web é bloqueado, o tráfego é transferido em segundos para um servidor de cópia de segurança. É por isso que as autoridades preferem agora apreender centenas de domínios de uma só vez, em vez de procederem aos poucos.

Para além das questões dos direitos de streaming, as autoridades estão a tentar sensibilizar o público para uma preocupação muito concreta: a segurança dos dados. Assistir a uma partida num site pirata está longe de ser inofensivo. De acordo com um estudo da Webroot, 92% das plataformas ilegais de streaming desportivo escondem malware, geralmente injetado através dasredes de publicidade que financiam estes sites.

Os especialistas em cibersegurança salientam que um simples clique no botão de reprodução de um vídeo é suficiente para desencadear redireccionamentos para spyware como o Lumma ou o Doenerium, capazes de roubar credenciais e dados bancários. A Operação "Offsides" continua ativa, e o sistema norte-americano alertou que não vai ficar por aqui. Promete processar diretamente os mentores por detrás dos sites apreendidos.