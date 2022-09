Apple Watch Ultra: Youtuber testa resistência do relógio à martelada

Nos dias que temos testado o Apple Watch Ultra podemos afirmar que é um equipamento de altíssima qualidade. Estamos, claro, a falar quer nos materiais, quer no software que o equipa. Contudo, há quem queira ir mais além e levar certos "testes" a um nível excêntrico. Claro, há quem goste de ver certos cenários que são completamente irreais.

Um youtuber decidiu pegar num Ultra e, à marretada, quis mostrar como este smartwatch é resistente e resiliente. O vídeo fala por si!

Nem que seja à marretada!

A Apple apresentou recentemente o Apple Watch Ultra para um segmento onde os tradicionais smartwatches da marca ficavam aquém, isto é, os utilizadores que fazem desportos mais radicais. Assim, o Ultra não é um relógio para todos. Não é por vários motivos. Porque é caro, custa mais de mil euros, porque é grande, tem um ecrã de 49 mm, porque tem funcionalidades que a grande maioria dos utilizadores nunca vai usar.

Apesar destas "características" o smartwatch tem tudo o que os outros têm mais o que a Apple lançou neste início de setembro, como, por exemplo, a deteção de acidentes rodoviários. Portanto, é uma máquina.

Não há dúvida que esta oferta já entra na linha de outras marcas, como, por exemplo, a oferta da Garmin, uma marca com equipamentos de topo para desporto. Aliás, a própria Garmin "sentiu necessidade" de vir dar uma bicada à Apple, claro, no ponto onde a Garmin não dá hipóteses: na autonomia.

O que a Garmin oferece a mais no mundo do desporto, a Apple oferece na monitorização e utilização do dia a dia, com tecnológicas disruptivas e inovadoras, como o ECG. Seja como for, o Ultra veio como um Duro.

Youtuber usa martelo para testa resistência do Apple Watch Ultra

Um YouTuber testou as alegações da Apple sobre a durabilidade do Apple Watch Ultra, colocando-o contra um teste de queda, um pote de pregos e golpes repetidos com um martelo para testar o cristal de safira que protege o ecrã.

O canal TechRax, popular nos testes mais radicais com os produtos Apple, testou pela primeira vez o ‌Apple Watch Ultra‌, deixando-o cair de cerca de um metro e meio de altura. O ‌Apple Watch Ultra‌ ficou praticamente intacto, além de algumas pequenas marcas, nada de especial aconteceu na caixa de titânio. Em seguida, o ‌Ultra‌ foi misturado num pote de pregos e mais uma vez ficou sem marcas visíveis.

Não satisfeito, o youtuber também testou a durabilidade da cobertura em cristal de safira do ‌Apple Watch Ultra‌ e foi literalmente à marretada!!! Sem só nem piedade, o relógio sofreu repetidos golpes com o martelo. Conseguiu resistir a vários, mas o youtuber lá conseguiu partir o ecrã. Note-se que antes disso o autor desta proeza primeiro conseguiu partir a mesa.

Embora o ecrã do ‌Apple Watch Ultra‌ não tenha sofrido danos inicialmente, o relógio não voltou a ligar depois de tanta martelada em cima dele. A falha ao ligar pode indicar que, embora a safira não tenha sofrido danos no início, alguns componentes internos podem ter sofrido avarias com os tremendos impactos.

Obviamente, o teste não é realista ao retratar um caso de uso típico do ‌Apple Watch Ultra‌, mas pode fornecer a alguns clientes garantias sobre a força e qualidade do ecrã de cristal de safira.

