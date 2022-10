BMW vai ter jogos nos carros elétricos para jogar enquanto carregam

A espera pelo carregamento de um carro elétrico pode demorar algum tempo. Há quem aproveite a hora de almoço para deixar o carro à carga, há quem vá trabalhando remotamente e há quem simplesmente fique à espera... para estes casos a BMW vai trazer uma solução.

Os seus carros elétricos vão passar a ter jogos integrados.

A Tesla tem nos seus carros elétricos já vários jogos disponíveis, com algumas limitações de jogabilidade, para que não sejam um problema para a condução, ainda que permita jogar com o carro em andamento.

Sendo uma solução interessante para adicionar nos carros para momentos de espera, como é o caso do carregamento, também a BMW vai passar a oferecer alguns jogos nos seus veículos.

Os carros BMW com AirConsole em 2023 vão passar a oferecer jogo casuais. O smartphone funcionará como controlador dos jogos e como ponte para os instalar na consola do carro.

Não há indicação de quais os modelos que vão receber esta atualização e integração de jogos, mas a fabricante indica que serão os carros com Curved Display, os ideais para tal funcionalidade, que se pode encontrar em veículos como o iX.

No caso da BMW, não será possível jogar com o carro em movimento, apenas com o carro imobilizado. A empresa refere que é um recurso ideal para quando se está à espera de alguém no aeroporto, por exemplo, mas será certamente ideal para quando se tem que esperar que a bateria do carro carregue e não há mais nada para fazer se não esperar...

Os carros estão a mudar e a forma como interagimos com eles também de forma profunda e nesta corrida automóvel vão ganhando as marcas que se posicionam na frente em termos de segurança e tecnologia.