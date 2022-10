Jack Dorsey, conhecido como um dos criadores do Twitter, tem uma novidade no campo das redes sociais, o Bluesky. Esta é uma nova plataforma completamente diferente para as redes sociais, mas que se entende ser o futuro.

Esta usa uma visão distribuída e agora atingiu um novo estado de maturidade. Para testar e avaliar o seu futuro, a versão beta do Bluesky foi aberta a um conjunto de limitado de utilizadores.

Pode parecer apenas uma curiosidade, mas a verdade é que na mesma altura em que Elon Musk tomou conta do Twitter o seu criador revelou uma novidade importante. Jack Dorsey abriu o acesso à sua nova plataforma de rede social.

A ideia desta disponibilização é garantir os primeiros testes públicos do Bluesky, e assim avaliar a sua utilização num futuro próximo. Estes são testes que ficam controlados e limitados, para assim perceber como poderá ser usada no futuro.

Join the waitlist to try the beta before it's publicly available https://t.co/xjTBYE9oOJ — bluesky (@bluesky) October 20, 2022

O Bluesky nasceu dentro do Twitter e é uma abordagem de Jack Dorsey para uma rede social distribuída e que poderá ser acedida de forma mais livre e sem qualquer limitação. Esta visão levou a que fosse isolada e passar a funcionar de forma independente, fora de qualquer rede social ou outro controlo.

Esta plataforma vai do Bluesky vai usar protocolos de segurança elevada, para além de usar um ATP (Authenticated Transfer Protocol). Esta será uma rede social que será gerida e acedida através de vários sites, ao contrário de usar um único ponto para acesso aos seus servidores.

Wow. 30k signups for our app’s waiting list in the last two days! Thanks for the overwhelming interest, we’ll do our best to get you in soon. — bluesky (@bluesky) October 20, 2022

Do que foi revelado, estes primeiros testes do Bluesky tiveram uma adesão massiva. Os utilizadores querem conhecer o que esta alternativa oferece e como poderá mudar o futuro e até as próprias redes sociais na Internet.

Numa altura em que o Twitter está no centro de todas as notícias e sob uma análise profunda, as dúvidas aumentam. Assim, alternativas como o Bluesky ganham força e por isso é altura de Jack Dorsey e a sua equipa de abordarem o mercado para conseguir testar melhor o que vão oferecer.