Começou a Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo!

A Web Summit é o maior evento de tecnologia do mundo e Lisboa orgulha-se de receber esta festa mais um ano. Esperam-se 70 mil pessoas ao longo destes 4 dias, com muitas novidades e muita informação.

Hoje, dia 1 de novembro, é o arranque e o Pplware está no centro de toda a ação, trazendo-lhe tudo o que for falado e apresentado no palco principal. Vamos saber o que Paddy Cosgrave e a sua equipa vão mostrar.

Este é um evento que cobre muitas áreas, mas que tem o seu foco na tecnologia e no que esta pode trazer para melhorar o planeta. O palco central vai ter presente muitos convidados ilustres e que queremos ver e ouvir.

Agora que começou, o palco é ocupado por várias apresentações de ideias e empresas que prometem mudar o planeta de forma muito simples. É um momento importante e que dá a conhecer tudo o que pode vir a surgir com estas startups.

Dentro de momentos vão entrar os convidados mais importantes da tarde e a surpresa da tarde, Olena Zelenska, a primeira-dama da Ucrânia.

