Esta nova barra lateral do Chrome facilitar-lhe-á muito a vida

A Google falou recentemente de duas atualizações no Chrome que suscitaram o interesse de muitos. Uma delas é o rastreio de preços, após alguns meses da sua disponibilização em versões móveis do navegador. A outra é que o Chrome tem agora uma barra lateral que torna mais fácil e rápida a visualização de um conjunto de resultados de pesquisa sem ter de andar para trás e para a frente no browser.

Se não quiser lidar com estes saltos aborrecidos entre páginas, esta nova funcionalidade poderá ser-lhe bastante útil. Saiba como usá-la.

Há novidades no Chrome

Um post no blogue da Google explica como aceder à nova barra lateral: depois de clicar num resultado de pesquisa, será levado para a página web, e um pequeno logotipo da Google aparecerá na sua barra de endereços.

Ao clicar nesse botão, abre a barra lateral que lhe mostra os resultados da pesquisa que fez para chegar à página (embora possa procurar algo novo se quiser). A partir daí, pode clicar nos resultados, e estes abrir-se-ão na parte principal do separador.

Isto é uma grande característica quando se está a tentar encontrar o melhor resultado. Em vez de ter de carregar no botão de voltar atrás cada vez que não encontrar aquilo que quer (e ainda ter de descobrir onde tinha ficado na lista de resultados de pesquisa), pode simplesmente manter a barra lateral e verificar um monte de resultados seguidos - e tudo na mesma página.

Clique no botão...

E o resultado será o seguinte:

Terá esta barra lateral vindo para ficar?

Esta não é a primeira barra lateral do Chrome. No início deste ano, a Google lançou uma nova funcionalidade que lhe permite obter a sua lista de leitura e marcadores a partir de um painel lateral.

A funcionalidade de pesquisa aparece na mesma área e até realça o botão da barra lateral. A funcionalidade é também semelhante à barra lateral do Edge, embora a versão da Microsoft tenha muito mais funcionalidades embaladas no interior e atue mais como um mini-browser separado.

A Google também anunciou que o Chrome irá receber uma funcionalidade de rastreio de preços integrada que lhe enviará emails sempre que um determinado produto se tornar mais barato.

Em teoria, um botão de "rastreio de preço" deverá aparecer sempre que visitar uma página da loja e estiver ligado ao navegador - no entanto, não conseguimos que aparecesse nem na versão atual do Chrome nem na versão beta. A Google anunciou-a como parte de um grande impulso de compras, no mês passado.

