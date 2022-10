Apesar de ter sido um dos primeiros smartwatches que existiram, poucos são hoje o que se lembram dos Pebble e do que trouxeram. Estes eram na altura o expoente máximo neste campo e desbravam muito do caminho que vemos hoje.

Depois de terem desaparecido de forma quase completa há alguns anos, estes smartwatches vão agora poder ganhar uma nova vida. Ao contrário do que seria esperado, esta novidade vem das mãos da própria Google.

Apesar de hoje o Google Watch, o Apple e até o Galaxy Watch 5 serem o expoente máximo no campo dos smartwatches, há muito que estes tipos de dispositivos existem no mercado. Tudo começou com o Pebble, que tornaram estes dispositivos acessíveis a todos.

A história é conhecida de muitos e resume-se a apenas um ponto. Depois de muito sucesso e de novos modelos, os Pebble simplesmente desapareceram e deixaram de ser desenvolvidos e/ou mantidos pela marca. Tudo começou com a sua venda à Fitbit, que agora pertence à Google.

A mudança surge agora das mãos da própria Google, sem qualquer justificação ou indicação prévia. A gigante das pesquisas resolveu criar assim uma atualização importante para estes smartwatches, que ganham uma nova vida.

Do que foi descrito no Reddit, nesta atualização existem apenas 2 novidades bem específicas na versão que a Google criou. A mais importante é mesmo o suporte para os novos Pixel 7 ou para qualquer outro smartphone que surja com suporte apenas para 64 bits.

Há uma segunda melhoria, que traz aos Pebble a capacidade de mostrar o número de telefone do chamador de forma muito mais visível. Não foram identificadas ou relatadas outras alterações nesta app que se pode descarregar neste link.

Esta é uma novidade interessante e muito importante que assim traz uma nova vida a estes smartwatches. Esta aposta da Google não era nada esperada e surge de forma completamente aleatória. Ainda assim, todos os que usam estes relógios Pebble podem agora usá-los com os novos Pixel 7.