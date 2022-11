A Doogee é uma empresa tecnológica que se popularizou pelos seus smartphones robustos, contribuindo para a evolução do segmento, principalmente na melhoria das especificações deste tipo de equipamentos, face ao preço. No entanto, também tem uma linha de smartphones básicos mais acessíveis, bem como de vários smartwatches e smartbands. A empresa estreia-se agora num novo segmento com o tablet Doogee T10.

Este modelo com ecrã de 10,1" chega ao mercado, já com capa/teclado e caneta, por menos de 200 €.

Doogee T10, o primeiro tablet da marca

O Doogee T10 surge numa altura em que o mundo está a fazer uma verdadeira transição digital. Nas escolas, por exemplo, o incentivo à utilização de tablets ou computadores é muito grande. Esta proposta da Doogee surge com um preço muito interessante e já vem com caneta e com capa teclado, tornando o dispositivo ainda mais útil e produtivo.

Tem ecrã de 10," com resolução FullHD e tem certificado TÜV Rheinland, que garante que este é um ecrã que oferece uma experiência de visualização mais confortável para os olhos, além de oferecer modos de visualização que se adaptam a diferentes ações, como o Eye Confort, Dark Mode e Sleep Mode.

A sua bateria é de 8300 mAh e a fabricante, segundo os seus testes, garante 25 horas de reprodução de música, 7,5 horas de navegação na internet, 7 horas de reprodução de vídeo e 4,5 horas de jogo. Esta bateria ainda carrega a 18 W.

O tablet vem equipado com Android 12 e com um processador Unisoc T606. Tem 8 GB de RAM, mas pode ser expandida mais 7 GB com recurso ao armazenamento interno que é de 128 GB. Além disso, suporta cartão micro SD até 1 TB. Outra particularidade, é que permite a inclusão de um cartão SIM para ter acesso a rede 4G.

O Doogee T10 ainda dispõe de altifalantes em stereo, na frente tem uma câmara de 8 MP e na traseira outra de 13 MP que ainda é auxiliada por uma segunda câmara. Tem Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, sistema de geolocalização (GPS)... e tudo isto numa estrutura leve e com apenas 7,5mm.

O novo tablet Doogee T10 foi lançado oficialmente no passado dia 1 de novembro, estando disponível por cerca de 153,74€ (IVA incluído) na loja Oficial no Aliexpress. Os portes são gratuitos e a entrega não está sujeita a custos adicionais. Está também disponível na loja DoogeeMall, com um desconto disponível na página do produto.

Doogee T10