ASUS já apresentou as suas gráficas personalizadas AMD Radeon RX 7900

Ao nível do hardware, o dia de ontem ficou marcado pelo tão esperado anúncio das novas placas gráficas AMD Radeon RX 7000. Os novos produtos da empresa norte-americana prometem fazer tremer o mercado dos chips gráficos, especialmente no segmento dos videojogos.

Depois deste anúncio, começam agora a surgir os modelos personalizados pelas várias marcas parceiras da AMD. E a primeira a dar esse passo foi a ASUS com a apresentação das suas novas TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e TUF Gaming Radeon RX 7900 XT.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900

A ASUS foi a primeira fabricante a revelar os seus modelos personalizados das novas placas gráficas da AMD, nomeadamente a TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e a TUF Gaming Radeon RX 7900 XT.

Pelas imagens reveladas, assume-se que estes chips vão ocupar pelo menos 3 slots de expansão, ou seja, mais meio slot do que o modelo original que tem 2,5. Contam com um radiador de alumínio e uma configuração de ventoinha tripla, não tendo sido fornecidos mais detalhes sobre o sistema de arrefecimento. Já a iluminação RGB foi reduzida, contando agora apenas com um pequeno apontamento no canto superior direito.

No fundo, para já a ASUS apenas exibiu a parte frontal desta sua placa gráfica personalizada da nova linha AMD. As especificações também não foram reveladas, mas estima-se que sejam semelhantes às do modelo base.

Portanto, a TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX contará com 12.288 núcleos e 24 GB de memória GDDR6, enquanto que a TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX terá 10.752 núcleos e 20 GB de memória.

As GPUs são alimentadas por três conectores PCI-Expresse de 8+8+8, deixando assim de lado a opção de 16 pinos. E esta nova linha das placas gráficas TUF Radeon, dedicadas ao mercados dos jogos, é a primeira da ASUS a suportar a tecnologia DisplayPort 2.1.

As expetativas estão assim mais altas do que nunca e o mundo tecnológico no geral, e dos jogos no particular, aguarda ansiosamente para comprovar tudo aquilo que a arquitetura RDNA3 é capaz através destas gráficas.