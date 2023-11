Serviços com o Signal dependem dos números de telefone dos utilizadores para serem o identificador das suas contas. Isto coloca esta informação acessível a terceiros e muitas vezes serve para colocar em causa a segurança. Isso vai mudar em breve, com uma novidade que o Signal prepara. Está a testar os nomes de utilizador para evitar a partilha dos números de telefone.

Não é novidade que os serviços de mensagens estão a procurar formas de dar aos utilizadores formas de se manterem mais seguros e até com mais privacidade. Estas mudanças começam a ser vistas, de forma consistente e com uma presença cada vez maior.

O mais recente serviço a querer dar esse passo é o Signal, segundo uma informação partilhada no X (ex Twitter). Do que é revelado numa simples publicação, os testes já foram iniciados e num grupo aparentemente restrito de utilizadores.

A notificação apresentada na app revela que os nomes de utilizador estão a chegar e vão ser associados às contas do Signal. Estes vão garantir que os números de telefone fiquem privados e assim não acessíveis a todos os que usam o serviço.

Signal is testing username feature. This would mean that you would not have to provide your phone number to people you want to contact. You will be able to set your phone number as private and not share it. pic.twitter.com/OUI2S8dEtp