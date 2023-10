São muitas as mudanças e as novidades do WhatsApp, em especial para os utilizadores. Muitas estão focadas nas mensagens e na forma como estas são usadas, lidas ou enviadas. Uma novidade que chegará em breve, mudará totalmente como usamos as mensagens de voz. Descubra como isso acontecerá.

Cada vez mais os utilizadores do WhatsApp usam as mensagens de voz para comunicarem. Abandonam os métodos tradicionais, ou seja, a escrita, para passarem a ditar texto ou a falarem para o smartphone diretamente. Isso simplifica a utilização e torna mais rápida a comunicação.

Como resultado, o WhatsApp está a apostar nesta parte, para assim tornar ainda mais simples esta utilização. Isso foi visto na reformulação desta interface e até na possibilidade de enviar mensagens de vídeo entre utilizadores numa conversa.

Agora, e do que foi descoberto na versão beta desta app do Android e do iOS, alguns utilizadores passaram a ter a possibilidade de enviar mensagens de voz que apenas podem ser ouvidas uma única vez. Esta será uma funcionalidade igual ao que temos já nas imagens e até nas mensagens escritas.

Na interface há um novo ícone de visualização única disponível durante a gravação de uma mensagem de voz com um cadeado. Ao tocar neste ícone, a mensagem de voz será enviada no modo de ser ouvida uma única vez, para que o destinatário não possa exportá-la, encaminhá-la, guardá-la ou gravá-la.

Após enviar a mensagem de voz com o modo ouvir uma vez ativado, não poderá ouvi-la e o destinatário não poderá ouvi-la após descartá-la. Este modo minimiza as hipóteses de acesso não autorizado ou escuta posterior, fornecendo uma nova camada de privacidade para informações sensíveis e confidenciais.

Esta novidade será agora testada e avaliada por um conjunto de utilizadores para o tornar ainda melhor. É uma adição importante e que dará ainda mais segurança aos utilizadores em momentos específicos, em que querem proteger as mensagens de voz que enviam. Tudo será simples de usar, como esperado, acontecendo naturalmente e sem complicações.