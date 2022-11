Elon Musk já mostrou como está empenhado em melhorar o Twitter e torná-lo numa fonte de rendimento. As mudanças já começaram em várias frentes e em breve vão surgir em mais áreas. O novo CEO da rede social já revelou as próximas novidades.

Estas vão procurar tornar o Twitter ainda melhor, garantindo ao mesmo tempo que a sua rentabilidade aumenta e que aumenta os seus lucros. Ao mesmo tempo, quer dar mais funcionalidades aos utilizadores e melhorar as que já existem acessíveis.

Para além de despedir metade dos funcionários do Twitter, Elon Musk conseguiu que a subscrição Blue aumentasse de preço. Isso traz consigo um processo de validação de contas mais simples e assim acessível a todos.

Os próximos passos para a melhoria do Twitter também já foram revelados e prometem melhorar a sua utilização. Do que Elon Musk revelou na sua rede social, em breve será possível fazer a partilha de textos longos, sem recorrer a imagens ou links.

Followed by creator monetization for all forms of content

O que Elon Musk não revelou foi a forma como isso será feito e nem se irá alterar o número limitado de carateres que podem ser usados. O que indicou, numa resposta a uma questão colocada, foi quando a novidade chegará. Esta está a ser apontada para dentro de 2 semanas.

O curioso é que o novo dono do Twitter parece estar a aproveitar-se de algo que a rede social já estaria a preparar. Esta novidade estaria já a ser testada internamente para ser lançada, antes mesmo deste ter comprado esta rede social.

Search within Twitter reminds me of Infoseek in ‘98! That will also get a lot better pronto.