A tomada do Twitter por Elon Musk trouxe uma verdadeira revolução a esta rede social. Para lá de todas as questões com os funcionários, há também mudanças grandes a caminho do que é oferecido aos utilizadores e de que forma é disponibilizado.

Uma das primeiras medidas é a mudança no Twitter Blue e na verificação de contas. Estas duas vão fundir-se e ver o seu preço aumentado, estando já disponível para os utilizadores do iOS. Será que esta é uma mudança positiva?

O Twitter está diferente e a culpa é de Elon Musk. Nem tudo o que vai ser alterado é negativo, mas a verdade é que muitos utilizadores dispensavam parte destas alterações. A mais visível, e com maior impacto para os utilizadores vem para o Twitter Blue, que vai ter o seu preço aumentado.

Estava prometido para a próxima segunda-feira a grande mudança no Twitter Blue. Este vai ver o seu preço aumentado para 8 dólares e passar a incorporar a verificação de contas, algo que até agora era gratuito e acessível a todos os que cumprissem os seus critérios.

Twitter shipped its new Blue subscription for verification ahead of Musk’s Monday deadline given to employees. I updated and verified accounts are now the first tab of notifications. pic.twitter.com/xfTl3b3GYk — Alex Heath (@alexeheath) November 5, 2022

O que se está já a ver, em muitos casos, é que a novidade está já disponível para o iOS, pelo menos de forma parcial. A atualização agora lançada para os equipamentos da Apple têm já as novidades esperadas e que até podem ser acedidas.

Dentro desta atualização do Twitter para o iOS estão prometidas mais novidades para breve. Fala-se numa redução da publicidade apresentada e da forma como esta vai ser mostrada aos utilizadores. Há também a possibilidade de publicar vídeos maiores e uma vontade de alargar o Twitter Blue a mais países.

Curiosamente, e do que a gestora do Twitter Blue revelou, esta disponibilização ainda não é completa. O que os utilizadores estão a ver é ainda parte dos testes que a rede social está a realizar, para assim ter esta novidade pronta no tempo definido. Para breve está também prometida a atualização da versão dedicada ao Android.

Este é um passo importante para o Twitter e para o próprio Elon Musk. O controlo que o novo dono está a aplicar tem mudado de forma total esta rede e levado a que muito seja diferente, quer do lado das equipas, quer do lado dos próprios utilizadores.