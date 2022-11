Starlink vai começar a aplicar limites na utilização da Internet durante o dia

A Starlink apresenta-se como uma alternativa de peso para o acesso à Internet. Para além de garantir o acesso em locais isolados, traz uma mobilidade única. Agora, e contra o que seria esperado, a empresa de Elon Musk vai import limites aos utilizadores.

Esta é uma medida que certamente os utilizadores não queriam, mas que será aplicada para quem abusar. Os limites estão definidos e em breve não haverá forma de os contornar. E claro, se pagar estes limites podem ser alargados.

Limites no acesso à Internet de Elon Musk

Tal como muitos operadores, a Starlink vai começar a aplicar limites aos seus utilizadores no acesso à Internet. A aplicação de uma Política de Utilização Aceitável entrará em vigor no próximo mês de dezembro, por agora apenas para os clientes residenciais.

O valor definido para este limite está em 1TB e será aplicado no acesso prioritário por mês durante o horário de pico. Este está definido para funcionar entre as 7h e as 23h, período onde os dados vão ser descontinuados durante o período de 30 dias.

Caso o valor de 1TB seja ultrapassado, o utilizador será movido para o plano de dados de acesso básico. Isto significa que os seus dados vão ter uma prioridade muito menor durante os períodos de congestionamento de rede, pelo resto do seu ciclo de faturação.

Starlink vai controlar o consumo de dados

Caso pretendam, os utilizadores podem comprar mais dados dentro do acesso prioritário. Isso terá um custo de 25 centavos de dólar por cada GB. Também existe a possibilidade de aceder à Internet no período das 23h às 7h, sendo esse tráfego contabilizado fora do acesso prioritário.

Estes limites vão ser aplicados apenas ao acesso normal do Starlink. O acesso que é garantido para as autocaravanas e em portabilidade não vão ter estes limites, uma vez que não têm acesso prioritário dentro da rede da Starlink. O controlo do tráfego poderá ser feito dentro da app da empresa de Elon Musk.

Com a rede da Starlink a crescer, o acesso à Internet será melhorado e parte destes limites vão poder ser removidos. A ideia é garantir a todos os utilizadores uma utilização justa e equilibrada para todos os utilizadores deste serviço de Elon Musk que já mostrou na Ucrânia a sua utilidade única.