A Microsoft tem mudado o Windows 11 e procurado torná-lo mais próximo dos utilizadores. As formas que usa para isso está ainda a ser explorada e avaliada, mas agora uma informação pode ter revelado muito do futuro. Numa simples proposta de emprego revelou como deve ser o futuro do PC com o Windows 11 mais barato.

As formas são muitas e algumas já faladas no passado, mas agora devem tornar forma. Tudo deverá assentar num modelo com publicidade e subscrições, para assim libertar os utilizadores de pagar um valor elevado no momento da compra do PC.

Muitas das ferramentas que a Microsoft necessita para mudar o Windows 11 e o seu modelo de negócio estão já consigo e prontas a ser usadas. A gigante do software quer agora criar propostas mais baratas e assim cativar ainda mais utilizadores. Tudo vai passar pelo Windows 11 e o Microsoft 365, suportado por um modelo de publicidade e subscrições.

O desenho deste modelo parece estar agora a ser começado, pelo menos a fazer fé numa proposta de emprego que a Microsoft anunciou no seu site. Esta revela algo de diferente e refere que a empresa procura alguém para criar "PCs de baixo custo alimentados por publicidade e assinaturas", bem como "novos dispositivos de hardware direto para a nuvem no trabalho e na vida"."

Para além desta informação, entretanto removida do site da Microsoft, a proposta descreve mais alguns elementos que mostram mais. O primeiro é a utilização de um sistema na cloud, o que abre de imediato a porta para o Microsoft 365 e à versão do Windows 11 que ali corre.

Em segundo lugar temos a publicidade e a subscrição de serviços. Esta última é a forma da Microsoft recuperar muitas vezes o seu investimento, visto ter os seus sistemas como oferta, como vimos no Windows 11 e na versão anteriores.

Já o tema pode ser mais sensível, visto que no passado, sempre que este elemento esteve presente, foi do desagrado dos utilizadores. Estes manifestaram-se sempre contra, alegando que não querem esta presença nos sistemas e serviços que muitas vezes estão a ser pagos.

A Microsoft parece estar a entrar num campo em que outras empresas já estão presentes. O modelo baseado em publicidade ganha força e é para muitos casos a solução perfeita. Resta saber de que forma a gigante do software o consegue e como isso vai reduzir o preço do PC.