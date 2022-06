Twitter estará a testar um novo formato de texto mais longo, as Notas

O Twitter começou como uma plataforma para partilha de textos curtos. No entanto, se antes já viu o seu limite de caracteres aumentar, agora, a plataforma estará a testar um novo formato ainda mais longo: as Notas.

Os utilizadores poderão escrever verdadeiros artigos, ultrapassando largamente os atuais 280 caracteres.

O Twitter está a testar um novo formato que permitirá aos utilizadores exceder, em muito, os atuais 280 caracteres. De nome Notas, esta nova funcionalidade permitirá que se escrevam longos textos diretamente na plataforma, podendo ser incluídas fotografias, vídeos, GIFs e outros tweets.

Uma nova realidade tornou-se clara: as pessoas estavam a escrever há muito tempo noutros locais, e depois vinham ao Twitter para partilhar o seu trabalho e para a conversa em torno de todas essas palavras.

Esclareceu Rembert Browne, Editorial Director of Secret Project do Twitter.

Portanto, o objetivo do Twitter é “preencher essa peça em falta e ajudar os escritores a encontrar o tipo de sucesso que desejarem”. Então, o (não mais) microblog deverá começar a permitir a escrita de até 2.500 caracteres e, de forma a garantir maior flexibilidade e controlo relativamente ao conteúdo, as Notas poderão incluir elementos em itálico, negrito, e outros formatos.

Além do corpo do texto com mais de 2.000 caracteres, os textos poderão ter um título com até 100 e, depois de publicados, podem ser editados pelo utilizador - neste caso, será adicionada uma etiqueta a informar sobre essa ação. Aliás, a rede social exige que aqueles que estão a testar a nova funcionalidade “incluam atualizações nas suas Notas, informando os leitores sobre as alterações que lhes fizeram de uma forma consistente com as melhores práticas de edição on-line de conteúdos publicados”.

Ainda não é claro quando e como as Notas serão apresentadas aos restantes utilizadores, mas esta nova funcionalidade vem, definitivamente, mudar o conceito que cunhou o Twitter desde o início.

