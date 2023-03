Dica: Quer eliminar a conta do TikTok? Siga estes passos rápidos

Com o TikTok no centro de uma verdadeira guerra nos EUA, muitos utilizadores equacionam a sua permanência nesta rede social. Cada vez mais países ponderam proibir a sua utilização e isso tem assustado os utilizadores. Hoje mostramos como podem eliminar uma conta do TikTok, de forma simples e rápida.

Como apagar a conta do TikTok

EUA, Canadá e outros países têm já medidas que querem diminuir ou bloquear a utilização do TikTok em dispositivos oficiais. As causas e as razões são também conhecidas, com alguns a apontarem o dedo e a reclamarem de excesso de zelo por parte dos legisladores nesta proposta.

Ainda assim, muitos utilizadores já tomaram a decisão de abandonar o TikTok e assim abandonarem esta rede social. O processo não é complicado e na verdade permite ao utilizador 2 opções, uma mais radical e a outra mais comedida. Em ambos os casos o processo parece ser revestível no TikTok.

2 opções para fazer este passo

Em primeiro lugar o utilizador deve abrir apenas a app TikTok no smartphone e escolher no menu interior a opção Perfil. Aqui, dentro da nova área aberta, devem escolher o menu que está presente no topo do lado direito, com 3 barras horizontais.

No menu extra que for apresentado, agora na zona inferior, devem escolher a opção Configuração e privacidade e depois Conta, logo no início desta nova área. Avancem depois com a escolha de Desativar ou excluir conta e chegam à área pretendida. Aqui podem escolher Desativar conta ou Excluir conta permanentemente.

Quer mesmo sair desta rede social?

Importa reter que no primeiro caso a conta pode ser reativada a qualquer momento, sem perda de dados ou que os conteúdos possam ser vistos. Já no segundo caso, a conta é eliminada, mas apenas ao fim de 30 dias, podendo o utilizador reverter o processo durante este mês no TikTok.

Para terminar o utilizador só precisa de realizar mais alguns passos, em que na verdade o TikTok vai procurar confirmar a vontade do utilizador, apagar a conta. É uma forma simples e que permite abandonar esta rede social, que cada vez mais está a ser avaliada e escrutinada pelos governos e pelas autoridades.