Os Estados Unidos não brincam quando se trata de aplicarem medidas restritivas aos países com o quais têm alguma tensão política. E um dos melhores exemplos acontece com a China onde, de acordo com as últimas informações, devido às restrições aplicadas pelos EUA, as importações de chips para o país chinês cairam 27%.

Não é novidade para ninguém que há uma forte tensão entre os Estados Unidos da América e a China, sendo que os conflitos entre as duas potências estão constantemente em ebulição. E a situação tem agravado ainda mais com as pesadas sanções aplicadas pelo país de Joe Biden ao território de Xi Jinping.

China: Sanções levam à queda de 27% na importação de chips

E de acordo com as mais recentes informações reveladas pelo canal asiático South China Morning Post, estas mesmas sanções estão a ter um impacto significativo na indústria de chips, uma vez que os dados revelam que, como consequência, a China perdeu quase 27% das suas importações de uma só vez.

Segundo os dados, entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano de 2023, a China importou 67,6 mil milhões de circuitos integrados para toda a indústria. E embora pareça que esta é uma grande quantidade, a verdade é que se trata de uma queda significativa de 26,5% face ao mesmo período do ano de 2022.

Para além disso, no que respeita ao valor total das importações, estas passaram de 68,8 mil milhões de dólares para apenas 47,8 mil milhões de dólares, o que representa uma descida de 30,5% em dois meses.

Estas e outras notícias acabam por reforçar a necessidade da China em garantir componentes tecnológicos produzidos dentro do país de forma a diminuir cada vez mais a sua dependência de países terceiros neste setor.

Recentemente, um professor universitário defendeu que ou os equipamentos da China passam a usar apenas chips chineses ou as marcas devem pagar 400% a mais de impostos.