Vodafone: 1GB de dados Portugal é mais caro que 50GB em Espanha?

O tema não é novo, mas de acordo com várias informações, o preço das comunicações em Portugal é normalmente mais elevado que em outros países da União Europeia. Sabia que 1GB de dados móveis em Portugal é mais caro que 50GB em Espanha?

Em 2020, o preço médio de 1 GB de dados móveis em Portugal custava 45% acima da média europeia, de acordo com o estudo “Worldwide mobile data pricing 2020”. Mais caro do que em Portugal só o Chipre, a Grécia, a República Checa e a Hungria.

Por estes dias, circulam na internet várias publicações com comparações de preços. É verdade que há diferentes pacotes, mas a questão que se coloca à Vodafone é se 1GB de dados móveis em Portugal é mais caro que 50GB em Espanha. Segundo a operadora, esta diferença de valores deve-se a "características próprias" de cada mercado onde a operadora tem serviço.

Em declarações ao Notícias ao Minuto, a operadora referiu que...

Cada um dos 20 países em que a Vodafone opera diretamente tem características próprias, que influenciam a definição de preços aos seus clientes nacionais, nomeadamente as resultantes de fatores externos e da própria escala de cada operador/país Acresce referir que as ofertas são dinâmicas e complexas pelo que as comparações de preços entre mercados carecem de uma análise rigorosa – nomeadamente excluindo fatores temporários de redução de preços, avaliando a totalidade das características dos tarifários, a representatividade dos mesmos no mercado em causa, entre outras

Como informámos, já este ano os preços das operadoras aumentaram. Segundo foi justificado, o setor das telecomunicações tem sido fortemente afetado pelo atual contexto macroeconómico e geopolítico, do qual resultaram aumentos significativos nos preços da energia e das matérias-primas. Este facto, associado à subida da taxa de inflação, resulta em aumentos expressivos nos custos operacionais e de manutenção e gestão da rede de suporte à prestação dos nossos serviços".

A Vodafone Portugal refere que a atualização foi calculada com referência à taxa de inflação, baseada no Índice de Preços no Consumidor referente ao ano 2022 e publicado em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatística.