Vodafone vai aumentar os preços já a 1 de março de 2023

É cliente Vodafone? O aumento de preços está a acontecer em vários segmentos da sociedade. A culpa é da COVID-19, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e da inflação, que têm obrigado as empresas a redefinir estratégias.

Depois da MEO ter anunciado que ia aumentar preços, agora é a Vodafone.

Vodafone: aumento máximo de 7,8% no valor global da fatura

"O setor das telecomunicações tem sido fortemente afetado pelo atual contexto macroeconómico e geopolítico, do qual resultaram aumentos significativos nos preços da energia e das matérias-primas. Este facto, associado à subida da taxa de inflação, resulta em aumentos expressivos nos custos operacionais e de manutenção e gestão da rede de suporte à prestação dos nossos serviços", refere a Vodafone.

Nesse sentido, a empresa irá atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes a partir de 1 de março de 2023, com um aumento máximo de 7,8% no valor global da fatura, conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato.

A Vodafone Portugal refere que a atualização foi calculada com referência à taxa de inflação, baseada no Índice de Preços no Consumidor referente ao ano 2022 e publicado em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatística.

A informação sobre os novos preços estará disponível a partir de 30 janeiro 2023.

A Vodafone é uma operadora móvel multinacional inglesa com sede em Londres e a sua subsidiária portuguesa tem sede no Parque das Nações, em Lisboa, Portugal. A Vodafone tem, atualmente, participações em 25 países e redes parceiras em mais 42 países.