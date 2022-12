Preço das inspeções aumentou! Saiba quanto vai pagar em 2023

Para circularem na estrada, os veículos precisam de ir a inspeções periódicas. As inspeções periódicas servem para verificar se os veículos reúnem as condições de funcionamento e segurança para circular na estrada. A frequência com que têm de ser feitas depende do tipo de veículo.

Em 2023 o preço das inspeções vai aumentar. Saiba quanto vai ser o aumento.

Inspeções: veículos ligeiros passam a pagar 27,80 euros mais IVA

A frequência com que os veículos precisam de ir à inspeção depende do tipo de veículo. As inspeções periódicas são feitas nos centros de inspeção. Estes centros estão listados no site do Instituto da Mobilidade e dos Transportes que pode consultar aqui.

A partir de 2023 há novos preços para as inspeções dos veículos ligeiros. De acordo com as informações, os veículos ligeiros passam a pagar 27,80 euros mais IVA. Os condutores de veículos pesados passam a pagara 41,60 euros mais IVA (antes era 38,69 euros).

Os motociclos, triciclos e quadriciclos passam a pagar 14 euros (antes eram 13,02). Os veículos com reboques e semireboques pagam 27,80 euros.

O aumento das tarifas no próximo ano deve-se à taxa de inflação, argumenta o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O aumento das tarifas no próximo ano deve-se à taxa de inflação, argumenta o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) na deliberação publicada em Diário da República, na qual afirma ter tido em consideração a última atualização do Índice de Preços no Consumidor, efetuada em meados de dezembro e referente a novembro, resultando numa taxa de variação média anual (sem habitação) de 7,53%.

tarifas das inspeções para 2023