O Twitter já começou a deixar de mostrar com que dispositivo são feitos os tweets. No entanto, essa informação ainda está visível para algumas versões das aplicações. São vários os casos de empresas ligadas ao Android, como a Google e a Samsung, que já foram "apanhadas" a publicar com recurso ao iPhone.

Agora foi a vez da OnePlus, depois do seu OnePlus 10T ser nomeado como "fracasso do ano". A OnePlus aceitou a nomeação, mas prometeu que em 2023 seria diferente... mas pelos visto nem dentro da OnePlus querem usar o OnePlus 10T.

O final do ano traz às mais variadas áreas os rankings do melhor e do pior que cada uma teve. Esta avaliação pode ser feita com base num grupo de pessoas ou com base na opinião de algum especialista no assunto.

Para Marques Brownlee, o conhecido criador de conteúdo na área da tecnologia, esta semana foi o momento escolhido para anunciar o "Smartphone Awards 2022!". O prémio de "Melhor grande telefone" foi atribuído ao Samsung Galaxy S22 Ultra, o prémio de "Melhor pequeno telefone" foi dado ao Asus Zenfone 9... e seguiram-se outras nomeações que pode assistir no vídeo (aqui).

Uma dos prémios atribuídos foi para o "Bust of the Year", ou melhor, o fracasso do ano. Este título foi dado ao OnePlus 10T, muito por causa das expectativas criadas pela própria fabricante versus os resultados reais conseguidos com o smartphone, segundo a sua justificação.

Ora, com bom fair play, a equipa de redes sociais da OnePlus aproveitou a deixa para questionar Marques Brownlee como poderia fazer para receber o prémio e depois deixou uma provocação a dizer que em 2023, com o OnePlus 11, a empresa ia provar que ele estava errado.

Esta atitude poderia ser valorizada pelos fãs da marca e por todos os entusiastas do universo dos smartphones, não fosse o tweet da provocação ter sido feito através de um iPhone.

Não é a primeira vez que uma fabricante do mundo Android é apanhada nas tramas do Twitter ao tentar enaltecer os seus dispositivos, mas fazendo-o com recurso a iPhones. Neste caso, depois do Twitter anunciado o fim desta informação e de, de facto, já não existir em versões tipo web, a verdade é que a API ainda está disponível e a informação ainda surge nalgumas versões da app, pelo que foram muitos aqueles que detetaram a falha da OnePlus.

Recorde-se que a OnePlus vai lançar o seu novo OnePlus 11 a 4 de janeiro na China e a 7 de fevereiro para o mercado internacional.