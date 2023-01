LG faz recall de 52.000 televisões devido a problema de segurança

Normalmente estamos habituados a ouvir falar de recall no segmento automóvel, quando são detetadas algumas anomalias e problemas em determinadas gamas de carros. Mas esta é uma medida que pode abranger outros setores.

De acordo com as mais recentes informções, a LG fez agora o recall a cerca de 52.000 televisões devido a problemas de segurança.

LG: recall a 52 mil TVs por problema de segurança

A LG é uma das marcas mais conhecidas no mundo tecnológico, tendo-se focado ultimamemte no segmento das televisões e é considerada como a marca que mais TVs vende em todo o mundo. No entanto, a sul-corena está agora a enfrentar algumas dificuldades relativamente a determinados modelos das suas televisões.

De acordo com um novo comunicado enviado aos seus clientes, a LG solicitou que os proprietários de vários dos seus modelos de TVs devolvam os equipamentos caso os mesmos possuam algum problema de uma série de situações. Para além dos clientes, também as lojas que tinham esses modelos em stock tiveram que os retirar. Segundo os detalhes, ao todo foram cerca de 52.000 as televisões LG de 86 polegadas afetadas e retiradas devido a problemas de segurança.

O alarme foi dado inicialmente pela entidade Consumer Product Safety Commission dos Estados Unidos da América que, num relatório, referiu os modelos e os problemas. Os dados referem que o problema, aparentemente simples, poderia resultar numa situação mais complicada e grave nalguns casos.

O comunicado refere que:

Este recall envolve quatro modelos de TVs inteligentes de 86 polegadas da LG Electronics com os números de modelo 86UQ8000AUB, 86UQ7070ZUD, 86UQ7590PUD e 86NANO75UQA. As TVs (sem incluir os suportes) têm 86 polegadas na diagonal, 43,5 polegadas de altura, 76 polegadas de largura e 2,4 polegadas de profundidade. Elas pesam aproximadamente 100 libras (45,35 kg). O número de série do produto recolhido começa com 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM ou 208RM e está localizado na parte inferior direita da parte traseira da TV, juntamente com o número do modelo. Os consumidores também podem verificar o número de série ao pressionarem o botão mute três vezes rapidamente no controlo remoto original da LG fornecido com a TV.

Portanto, são então vários os modelos afetados, sendo que muitos também são vendidos na Europa. O problema alerta que a TV pode ficar instável enquanto estiver no suporte montado, podendo representar um risco de cair, prender crianças e outras pessoas e até causar ferimentos ou a morte.

Este é um problema já sentido por vários utilizadores, nomeadamente nos EUA, onde já existem pelo menos 22 situações relatadas, das quais 12 são referentes a quedas, mas sem causar ferimentos.

A comissão sugere que os consumidores retirem imediatamente os pés do suporte da TV e a coloquem num local seguro e longe de crianças. É ainda referido que entrem em contacto com a LG Electronics de forma a obter instruções para este processo onde poderão também solicitar a ajuda de um técnico e reparo gratuito.