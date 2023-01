Usar um Laser para desviar a trajetória de relâmpagos?

Os relâmpagos são clarões que ocorrem devido a descargas elétricas, normalmente associadas a tempestades e eventos climatológicos de grande intensidade, mas acorrem também em tempestades de gelo, areia, erupções vulcânicas, explosões nucleares, etc.

Um grupo de cientistas usou um laser para desviar trajetória de relâmpagos. Qual foi o resultado?

Instalado laser no topo da montanha...

De acordo com as informações, um grupo de cientistas conseguiu desviar a trajetória de relâmpagos. Tal experiência foi realizada na montanha Säntis, no nordeste da Suíça.

Para esta experiência, foi instalado um laser no topo da montanha, onde se encontra uma torre de comunicações a 124 metros. De referir também que, de acordo com as estatísticas, esta torre é atingida por relâmpagos cerca de 100 vezes por ano.

Segundo a revista científica Nature, onde o estudo foi publicado, o laser que foi instalado conseguiu mudar a trajetória de quatro raios, sendo que estes caíram a cerca de 50 m do local onde iriam cair inicialmente.

École Polytechnique Aurélien Houard, referiu ao The Guardian que objetivo é descobrir novos métodos de proteção contra relâmpagos em edifícios altos, aeroportos e plataformas de lançamento. Os tradicionais para-raios apenas conseguem impedir descargas elétricas no raio de alguns metros.

Refere a TSF que o custo desta tecnologia ainda é muito elevado comparando com o tradicional para-raios, mas esta tecnologia baseada em lasers pode vir a representar uma alternativa mais segura. Por outro lado, o laser representa um risco para os olhos de pilotos a sobrevoar o local (o tráfico aéreo teve de fechado durante a experiência).

As descargas elétricas dos relâmpagos podem chegar aos 30 mil ºC, temperatura cinco vezes superior à da superfície do Sol. Segundo as estatísticas, mais de mil milhões de raios atingem a Terra anualmente, causando milhares de mortes, dezenas de milhares de feridos e muitos danos materiais.