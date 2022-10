MEO vai aumentar os preços já em fevereiro… mas não é para todos

É cliente MEO? O aumento de preços está a acontecer em vários segmentos da sociedade. O impacto da COVID-19, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a inflação têm obrigado as empresas a redefinir estratégias.

A MEO vai proceder à atualização dos preços a partir de fevereiro. Saiba o que vai mudar.

MEO: excluídos clientes que só têm voz fixa e os reformados que têm o plano de reformados

A Altice Portugal vai proceder à atualização dos preços da MEO a partir de fevereiro, sendo que os clientes que têm apenas voz fixa e os reformados com plano reformados estão excluídos deste aumento, disse à Lusa a presidente executiva, Ana Figueiredo.

A presidente executiva da Altice Portugal referiu que são expurgados desta atualização "os clientes que só têm voz fixa e os reformados que têm o plano de reformados". De acordo com a empresa, o universo de clientes que apenas têm voz fixa e plano de reformados é de 100 mil.

A atualização de preços da MEO "está definida nos contratos com os nossos clientes", que prevê que esta seja ajustada à taxa de inflação (IPC) no valor mínimo de 50 cêntimos.

"Como a taxa de inflação tem sido muito baixa, no ano passado atualizámos só em 50 cêntimos", adiantou a gestora. O Governo prevê uma taxa de inflação de 7,4% para este ano.

No segmento de consumo, por exemplo, se fossem aplicados os 7,4%, isso corresponderia a uma atualização média num cliente móvel pós-pago da MEO, com 5G incorporado, de um euro por mês, de acordo com as simulações da Altice Portugal. Já no caso do pacote residencial M3 (TV+Net+Voz), tal daria uma atualização média de dois euros por mês e, no caso de um cliente convergente, um pacote M4, a atualização média seria de quatro euros mensais.

Os clientes da operadora começam a receber a partir de hoje a informação da atualização tarifária em 2023.