Todos os planos do Google One incluem agora VPN gratuita (mas…)

A Google está a expandir a oferta de funcionalidades do seu Google One. Além do backup de ficheiros, fotos e vídeos, o serviço passa a contar com uma VPN gratuita em todos os planos. Há mais novidades, mas para já o acesso é limitado.

Hoje, muitas das tarefas que temos para fazer, acontecem online. Pagar contas, marcar compromissos, partilhar fotos, conversar com amigos e familiares... já para não falar em muitos trabalhos que acontecem e crescem com as ligações à Internet. É portanto importante garantir que tudo acontece de forma segura sem que os nossos dados fiquem comprometidos.

Google One ganha VPN e relatórios de Dark Web

Todos os planos do Google One já oferecem grande capacidade de armazenamento para manter o backup seguro de ficheiros, fotos e vídeos, mas agora há novidades. O Google One vai trazer camadas adicionais de segurança, com a inclusão de uma VPN para todos os planos. Será também introduzido o relatório da dark web, para que cada utilizador possa monitorizar melhor as suas informações pessoais.

Contudo, estas novidades estão a chegar apenas a alguns países. Os relatórios da dark web serão lançados apenas para utilizadores dos EUA. A VPN estará disponível para 22 países, para dispositivos Android, iOS, Windows e Mac. Os países são Áustria, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, França, Alemanha, Islandia, Itália, Japão, México, Países Baixos, Noruega, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suiça, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos.

Uma nota importante é que o serviço de VPN funciona em qualquer país, desde que seja ativado num dos países listados acima.

A VPN do Google One adiciona mais proteção à atividade na Internet, independentemente das aplicações ou navegadores que estão a ser usados. Sem uma VPN, os sites e apps a que se acedem podem usar o endereço IP do utilizador para rastrear a sua atividade ou determinar sua localização. Além disso, a Google garante que foram tomadas várias medidas para garantir que ninguém possa vincular seu tráfego de rede à sua identidade.

Muitas informações roubadas através da violação de dados acabam na dark web, e este é um problema que tem vindo a crescer. Mas o acesso ao lado negro da internet não está ao alcance de qualquer um e portanto saber se os seus dados andam ou não por lá não é tarefa simples.

A Google, com esta adição ao Google One, vai ajudar os utilizadores a encontrarem as suas informações pessoais na dark web, com relatórios onde serão analisados números de telefone, endereços, emails, nome e até números fiscais. Com estes relatórios, os utilizadores poderão então proceder a alguma medida de segurança adicional para se protegerem.