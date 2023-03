Sony diz que a Microsoft pode lançar versão de CoD com bugs para prejudicar a PlayStation

Continuam a chegar as notícias sobre a polémica aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e a tensão entre a gigante californiana com as marcas rivais do setor gaming têm tido o maior destaque neste assunto. Agora, de acordo com as mais recentes informações, a Sony diz que a Microsoft poderá lançar uma versão de Call of Duty com bugs para prejudicar as suas consolas PlayStation.

Microsoft pode lançar Call of Duty com bugs, diz Sony

De acordo com as informações constantes em documentos enviados pela Sony à Competition and Markets Authority (CMA) britânica, a empresa japonesa afirmou que a Microsoft poderá lançar jogos, como Call of Duty, com bugs de forma a prejudicar as suas consolas. Nesses documentos, a empresa da Playstation diz que será "desafiador" criar sistemas que impeçam que tal aconteça.

Segundo o documento partilhado na rede social Twitter pelo jornalista Tom Warren do The Verge, é referido que "a Microsoft pode lançar uma versão para a PlayStation de Call of Duty na qual bugs e erros surgem somente nos níveis finais ou após uma atualização realizada mais tarde. Mesmo que tais degradações possam ser detetadas rapidamente, qualquer remediação viria tarde demais".

A Sony acrescenta que estas ações da Microsoft poderiam fazer com que as pessoas deixem de associar o popular jogo da Activision Blizzard à PlayStation. "Se ficasse a ser conhecido que o desempenho do jogo na PlayStation era pior do que na Xbox, os jogadores de CoD poderiam decidir mudar para a Xbox, com receio de jogar o seu jogo preferido de segunda categoria ou menos competitivo".

Outros detalhes indicam que a Sony referiu que a Microsoft não se mostrou flexível na hora das negociações.

