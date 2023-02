5 motivos para comprar o novo smartphone Xiaomi 13

Acabado de chegar ao mercado internacional, incluindo Portugal, o Xiaomi 13 apresenta argumentos de peso para ser considerado uma escolha acertada no segmento de topo. Já em testes há alguns dias, podemos já destacar 5 motivos para comprar o Xiaomi 13.

O Xiaomi 13 está Xiaomi 13 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno nas cores preto e branco, por 999,99 €. Este preço inclui na Xiaomi Store, tanto na loja online como nas lojas físicas, a oferta de uma Impressora Instant 1S (com preço de venda de 159,99 €). Mas em que é que este smartphone de topo se distingue?

#1 - Interface exclusiva e Desempenho

O Xiaomi 13 vem equipado com o que de melhor existe no mercado dos smartphones de topo em termos de hardware, o que lhe garante um desempenho de excelência. Falamos do processador Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), com 8 núcleos (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510), e uma GPU Adreno 740.

Em Portugal, está disponível apenas o modelo com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, sem possibilidade de expansão.

Ao nível do software, o Xiaomi 13 vem equipado com Android 13 e MIUI 14. Esta versão destaca-se pela sua fluidez e funcionalidades associadas, que vão muito além do que o Android oferece. A personalização e ajustes da interface são muito simples de fazer e garantem que o utilizador tem um smartphone à medida das suas exigências.

O facto de agora existirem funcionalidades em estilo de cartões para adicionar ao ecrã, fazem com que tudo seja mais organizado e de acesso rápido e intuitivo.

A Xiaomi garante ainda que esta nova MIUI é mais eficiente em termos de utilização de recursos e consequente ocupação de espaço disponível de RAM e de armazenamento interno. Fala-se também na segurança, com o processamento de dados pessoais e confidenciais a acontecer apenas dentro do smartphone. Depois, para quem tem mais do que um dispositivo Xiaomi, a ligação entre eles é feita de forma rápida e eficiente, permitindo passar ficheiros entre eles com um simples drag and drop.

O smartphone está a ser testado no dia-a-dia, como telefone principal, desde a passada sexta-feira. Não é ainda muito tempo para conferir efetivamente todos os pormenores ao nível de desempenho e neste momento ainda existem ajustes a fazer ao nível da personalização, uma vez que venho de outro sistema completamente diferente. Contudo, a experiência está a ser muito positiva. A fluidez na execução de todas as tarefas é elevada, sem qualquer desfasamento.

Neste tópico de desempenho vale a pena mostrar os resultados de alguns testes de benchmark, em concreto do Antutu, onde obteve a pontuação de 1262309, que o coloca em terceiro lugar do ranking, apenas atrás de modelos associados ao gaming, com o mesmo processador.

#2 - Câmaras Leica do Xiaomi 13

O Xiaomi 13 conta com uma parceria de peso, com grandes provas dadas no segmento mobile, a Leica. O módulo principal conta com uma câmara grande angular de 50 MP, uma telefoto de 10 MP com zoom ótico até 3,2X e ainda uma ultra grande angular de 12 MP. Já a câmara frontal é de 32 MP.

50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS

10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), 1/3.75", 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm

Vídeo: 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps

A aplicação da câmara é muito intuitiva, sem grandes novidades a destacar em termos de utilização, comparando com outras aplicações do universo Android e da própria Xiaomi. Em termos de modos fotográficos conta com um modo Pro, Documentos, Vídeo, Foto, Retrato, Noturno, Vídeo Curto, Panoram, Vlog, Câmara Lenta, Time-laps, Efeitos de Filme, Exposição longa, Superlua, Video duplo, Clonar e 50 MP (que tira fotos na resolução máxima). Infelizmente as noites têm estado muito nubladas não havendo nenhum exemplo com grande qualidade para mostrar nos modos noturno ou super lua.

Ainda assim, foram captadas já algumas imagens que mostram bem a qualidade das câmaras. Em comparação fiz também algumas imagens com a opção Leica Vibrant em comparação com o Leica Authentic. Basicamente, o modo Vibrant aumenta o contraste e a saturação das imagens, tornando-as mais interessantes visualmente. Mas considero ambos os modos muito bons em termos de resultados finais.

#3 - Ecrã

O Xiaomi 13 vem equipado com um ecrã de 6,36" com tecnologia AMOLED e uma resolução de 1080 x 2400 píxeis. Este ecrã tem uma proporção de 20:9 com uma densidade de 414ppi. De notar que o ecrã tem uma perfuração para a câmara frontal no centro, em cima e proteção Gorilla Glass 5.

Mais ainda, tem uma taxa de atualização adaptativa (AdaptiveSync), que se ajusta conforme o conteúdo exibido e que funciona de forma muito competente. Destaca-se ainda o facto de ter um brilho máximo de 1900 nits, TrueColor display, Dolby Vision, HDR10+ e certificação Widevine L1, para ver conteúdos de streaming em FullHD, como Netflix.

O ajuste automático da luminosidade do ecrã funciona bem em qualquer ambiente e o modo de leitura ajuda bastante ao conforto, principalmente com uma utilização muito intensiva. A reprodução de cores é muito boa e ainda disponibiliza alguns modos para que o utilizador adapte o ecrã da forma como achar mais confortável.

O Pro HDR é uma opção adicional que melhora a relação entre áreas claras e escuras com base no conteúdo que está a ser reproduzido, com o objetivo de oferecer uma experiência visual o mais próxima possível da visão humana.

#4 - Tempo de carregamento e Autonomia

O Xiaomi 13 tem uma bateria de 4500 mAh que carrega a uma potência máxima de 67W, com carregador disponível na caixa. Assim, a carregar dos 1 aos 100%, o smartphone demorou 41 minutos. Em apenas 5 minutos já tinha carregado 17%, em 15 minutos 48% e em meia hora chegou aos 87%.

É facto que atualmente existem dispositivos que carregam de forma mais rápida, por exemplo, o Xiaomi 13 Pro promete um carregamento de bateria de 4820 mAh em apenas 19 minutos, a 120W. Mas a questão que se impõe é: será isso necessário na maior parte dos contextos em que se coloca o smartphone à carga? Provavelmente, não.

Além disso, o smartphone carrega a 50W sem fios e ainda dispõe de carregamento inverso a 10W.

No que respeita à autonomia, estes primeiro dias de teste têm surpreendido, à exceção do dia em que fiz uma utilização mais intensiva, com os testes de benchmark, jogos e utilização da câmara, com a bateria a não chegar a um dia inteiro de utilização, a verdade é que depois do primeiro carregamento, a bateria durou os dois dias do fim de semana, algo que não é habitual, com o meu tipo de utilização.

Veremos como se comporta nos próximos dias, mas para já, tanto em carregamento como em autonomia a avaliação é muito positiva.

#5 - Construção do Xiaomi 13

Apesar de na minha avaliação o mais importante estar resumido nos quatro tópicos anteriores, a verdade é que o design e a construção são sempre fatores a considerar e a Xiaomi neste novo modelo trouxe alguns pormenores interessantes que, de certa forma, já nos remetem para os dispositivos da marca.

Por exemplo, o módulo das câmaras está posicionado na traseira, com uma moldura mais saliente, mas sem que isso perturbe demasiado a estética do dispositivo. A laterais mais retas são novamente uma tendência no segmento de topo, com os botões muito discretos em toda a estrutura lateral.

O altifalante que fica acima do ecrã é praticamente impercetível e a moldura à volta do ecrã é bastante fina.

A traseira é completamente espelhada em vidro... um problema para as impressões digitais. Mas tem uma sensação ao toque muito boa, não sendo demasiado escorregadio, e as laterais mais vincadas não prejudicam a ergonomia.

Além de tudo isto, é à prova de água e poeiras, com certificado IP68.

Em resumo, estes são os 5 pontos que fazem do Xiaomi 13 uma boa escolha no segmento dos smartphones de topo. Sem dúvida alguma que o desempenho e a própria interface são o que mais se destaca. As câmaras com tecnologia Leica vêm agora fazer jus ao que a Xiaomi tem para oferecer, com melhorias muito interessantes nos resultados finais apresentados. Depois, há que conjugar estes tópicos com o ecrã, construção de qualidade e a própria autonomia.

O Xiaomi 13 custa 999,99 € com a oferta de uma Impressora Instant 1S (com preço de venda de 159,99 €), disponível nas lojas físicas e online da Xiaomi Store, em campanha de pré-venda até dia 7 de março. Poderá encontrar aqui as lojas físicas.

A linha Xiaomi 13 conta ainda com o modelo Xiaomi 13 Pro, também disponível em pré-venda com oferta da Instant 1S por 1.399,99 €. O modelo Xiaomi 13 Lite está disponível por 549,99 €, qualquer um deles em loja física ou online.

Xiaomi 13