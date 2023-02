Chegou o Xiaomi 13, o novo smartphone fotográfico em parceria com a Leica

A Xiaomi acaba de revelar a sua mais recente linha de smartphones topo de gama, os Xiaomi 13. Estes novos smartphones elevam novamente e fotografia e surgem de uma parceria com a conhecida Leica. Vamos conhecer o que estes smartphones trazem de especial.

Através de uma colaboração entre a marca e a Leica, como parte da Parceria Estratégica em Tecnologia de Imagem, o Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro têm como objetivo oferecer uma experiência de fotografia smartphone completamente nova aos seus utilizadores internacionais.

Os modelos topo de gama altamente antecipados, foram orgulhosamente co-desenvolvidos com a Leica e oferecem lentes óticas profissionais Leica, bem como uma série de capacidades computacionais e de software avançadas para completar uma experiência Leica autêntica. Outras características premium incluem o mais recente Snapdragon® 8 Gen 2 e o sistema de gestão de baterias Surge da própria Xiaomi, assegurando desempenhos poderosos em todas as frentes.

O Xiaomi 13 Lite também foi apresentado durante o lançamento, um equipamento que oferece excelentes imagens de retrato e um leque alargado de opções de fotografia muito apreciadas sobretudo por jovens adultos.

Fotografia de nível "master" com o sistema de câmara em co-engenharia com a Leica

Todos os aspetos do sistema de câmaras do Xiaomi 13 e do Xiaomi 13 Pro, desde o hardware e qualidade de imagem ao design UI/UX, foram criados em colaboração com a Leica para proporcionar uma experiência fotográfica no smartphone verdadeiramente profissional. Ambos os smartphones são equipados com uma configuração de câmara tripla com lentes óticas Leica.

O sistema de câmara Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH. no Xiaomi 13 Pro cobre distâncias focais de 14mm a 75mm, e é composto por uma câmara principal grande angular de 23mm com um sensor IMX989 ultra-grande de 1 polegada, uma câmara telefoto flutuante de 75mm, bem como uma câmara ultra grande angular de 14mm.

Visto pela primeira vez no Xiaomi 12S Ultra, o sensor IMX989 é o maior sensor alguma vez incorporado num smartphone. Com elevado alcance dinâmico, capacidades de captura de luz soberbas e respostas rápidas, este sensor assegura imagens coloridas com contraste distinto e texturas definidas que revelam o mais fino detalhe.

Ao adotar uma tecnologia de focagem interna de nível DSLR, a nova lente teleobjetiva de 75mm do smartphone utiliza um design de lente flutuante para alcançar um alcance focal de 10cm até ao infinito – perfeito para enquadrar retratos deslumbrantes e conseguir as mais belas imagens mesmo em planos mais apertados. Entretanto, o Xiaomi 13 tem um alcance de zoom ótico de 0,6x a 3,2x, e também dispõe de uma lente teleobjetiva de 75mm.

O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro oferecem uma vasta gama detalhada de opções de ajuste de câmara que irá entusiasmar tanto os fotógrafos amadores, como os verdadeiramente profissionais. O sistema principal de lentes, aliado ao mais recente software, proporciona uma grande distância focal e profundidade de campo para a captura de retratos perfeitos.

Os utilizadores podem também selecionar dois estilos fotográficos distintos – Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look, oferecendo possibilidades estéticas com imagens mantendo a precisão e oferecendo uma saturação moderada. Com uma IU apelativa e fácil de usar, são disponibilizadas mais características divertidas que incluem Leica Filters, marca de água Leica e o som do obturador clássico Leica.

Com o Xiaomi Imaging Engine, o Xiaomi 13 Pro e o Xiaomi 13 apresentam as mais fortes capacidades de fotografia computacional de entre todos os topos de gama da Xiaomi. Não só as suas velocidades de captura de fotos são melhoradas, mas também permitem que os dispositivos focalizem automaticamente certos temas em movimento com o Xiaomi ProFocus, elevando ainda mais a experiência geral da câmara.

Oferecendo uma grande otimização de imagem, ambos os smartphones permitem o ajuste manual dos parâmetros de disparo no modo pro. O Xiaomi 13 Pro suporta câmara RAW DNG de 10-Bit e perfis de cor criados pela Adobe, deixando aos profissionais um grande espaço de manobra de pós-produção no Adobe Photoshop e Adobe Lightroom.

O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro também se destacam no campo da filmagem. Uma ferramenta excecional para os videógrafos profissionais, ambos os dispositivos permitem aos utilizadores "Create in Dolby Vision" com cores vivas, relações de contraste nítidas e detalhes ricos, capturar 4K Ultra Night Videos, e oferecer estabilização de vídeo HyperOIS para uma captura com qualidade de vídeo excecional.

Velocidade deslumbrante + desempenho com Snapdragon 8 Gen 2 e fiabilidade + potência com o Xiaomi Surge

O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro são alimentados pela plataforma mobile líder Snapdragon®️ 8 Gen 2, com processamento gráfico melhorado através de um desempenho da GPU e melhoria da eficiência energética de 42% e 49%, respetivamente, em comparação com a geração anterior, enquanto o desempenho da CPU e a eficiência energética são melhorados em 37% e 47% respetivamente. Este desempenho poderoso garante facilidade e velocidade numa grande variedade de tarefas como fotografia computacional, IA em tempo real e jogos, ao mesmo tempo que prolonga a vida diária da bateria.

Os dispositivos também oferecem suporte Wi-Fi 7 com o sistema de conetividade móvel FastConnectTM 7800 da Qualcomm. A tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link do Xiaomi 13 Pro permite ligações múltiplas e simultâneas de 5GHz e 6GHz, e é capaz de realizar velocidades ultra-altas de até 5,8 Gbps, juntamente com latência reduzida e grande capacidade de rede. O Xiaomi 13, por outro lado, apresenta funcionamento Dual Band Simultaneous (DBS) Multi-Link, e é capaz de realizar velocidades de rede de até 3,6Gbps.

O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro estão equipados com o sistema de gestão de baterias Xiaomi Surge que utiliza o chip de carregamento Surge desenvolvido pela Xiaomi para uma vida útil mais longa e uma experiência melhorada. Equipado com uma bateria de 4.500mAh, com a maior densidade de energia sob a mesma potência, o Xiaomi 13 durará facilmente durante todo o dia. Também suporta carregamento turbo com fios de 67W e carregamento turbo sem fios de 50W. Entretanto, o Xiaomi 13 Pro ostenta uma bateria ainda maior de 4,820mAh com HyperCharge de 120W, capaz de carregar a 100% em apenas 19 minutos.

Topo de gama premium com um design minimalista e o melhor ecrã da classe

Tanto o Xiaomi 13 como o Xiaomi 13 Pro apresentam uma nova linguagem de design minimalista, realçando as suas poderosas capacidades tecnológicas.

Disponível em cores clássicas e cativantes, Black, White e Flora Green, o Xiaomi 13 adota um design elegante de ecrã plano com arestas planas e um design curvo 2.5D na parte traseira. Atraente e confortável de segurar, o Xiaomi 13 apresenta uma incrível relação ecrã/corpo de 93,3% e moldura ultrafina de 1,61mm4,o que proporciona uma incrível experiência de visualização, especialmente para um dispositivo deste tamanho. Equipado com um grande ecrã FHD+ AMOLED de 6,36", o Xiaomi 13 assegura que o conteúdo é apresentado com uma precisão de cor e brilho topo de gama com o material E6 AMOLED com um consumo de energia mais baixo.

O Xiaomi 13 Pro, por outro lado, apresenta um corpo cerâmico curvo em 3D para um aspeto uniforme que transita suavemente para o sistema de câmara. Disponível em duas cores, Ceramic Black e Ceramic White, é também muito agradável de segurar. Com um ecrã de 120Hz WQHD+ AMOLED, este ecrã maior de 6,73" é uma verdadeira maravilha. Graças ao mesmo material E6, é capaz de atingir 1.200 nits de luminosidade total do ecrã e 1.900 nits de luminosidade máxima, bem como exibir cores precisas com o seu ecrã TrueColor. Com Dolby Vision®, HDR10+, HDR10, HLG, bem como o suporte Dolby Atmos, o dispositivo proporciona uma experiência audiovisual verdadeiramente imersiva.

Ambos os dispositivos oferecem IP68 de resistência ao pó e à água, assegurando uma ótima proteção e paz de espírito.

Xiaomi 13 Lite ostenta versatilidade com câmaras frontais duplas para os entusiastas das redes sociais

O Xiaomi 13 Lite é adaptado aos jovens utilizadores de smartphones que são apaixonados pela captura de selfies únicas, histórias e cenas do quotidiano. Equipado com câmara frontal dupla e funcionalidades de software versáteis, este dispositivo foi especificamente concebido para satisfazer as suas necessidades. Enquanto a câmara frontal de 32MP capta imagens cristalinas, a câmara frontal de 8MP ajuda a fornecer informação adicional de profundidade para o bokeh com aspeto natural nestes auto-retratos.

Acrescentando valor para os ávidos criadores de conteúdos nas redes sociais, o dispositivo também oferece características úteis e divertidas, tais como o Dynamic Framing, que deteta inteligentemente o número de pessoas no enquadramento, ajusta automaticamente o campo de visão e aumenta ou diminui o zoom conforme apropriado, minimizando assim a distorção de selfie, bem como o zoom Selfie, o espelho Pocket e o Xiaomi Selfie Glow – todos concebidos para permitir selfies e videochamadas de alta qualidade de forma fácil.

Para apoiar as tarefas do dia-a-dia, o Xiaomi 13 Lite está equipado com uma poderosa plataforma mobile Snapdragon® 7 Gen 1, um belo ecrã AMOLED de 120Hz, juntamente com capacidades de carregamento rápido de 67W. Tudo isto num corpo de 7,23mm de espessura e 171g de peso pluma4 com uma bateria de 4.500mAh, oferecendo uma sensação inigualável quando está na mão, mantendo ao mesmo tempo a energia diária de longa duração.

Preço e Disponibilidade

A série Xiaomi 13 estará disponível para venda a partir de 8 de março.

O Xiaomi 13 Pro estará disponível em Portugal em duas cores: Ceramic Black e Ceramic White, com as seguintes duas versões: 12GB+256GB – PVPR: 1399,99 €

O Xiaomi 13 estará disponível em Portugal em três cores: Black, White e Flora Green, com as seguintes duas versões: 8GB+256GB – PVPR: 999,99 €

O Xiaomi 13 Lite também estará disponível em três cores: Blue, Pink, Black, com as seguintes duas versões: 8GB+256GB – PVPR: 549,99 €

Campanha pré-vendas Portugal: de 26 de fevereiro a 7 de março. Para melhor potenciar o novo set de câmaras desenvolvido em parceria com a Leica, na compra de um modelo Xiaomi 13 Pro (12+256GB) ou Xiaomi 13 (8+256GB) os utilizadores recebem e oferta uma Xiaomi Instant Photo Printer 1S no valor de 159,99€.