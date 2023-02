Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Mother - Danzig

Danzig é uma banda americana de heavy metal homónima fundada pelo ex-vocalista do Misfits e Samhain, Glenn Danzig. Formada no ano de 1987 em Lodi, Nova Jérsei.

Formada em 1977, a banda Misfits fez muito sucesso tendo à sua frente Glenn Danzig na voz, Jerry Only no baixo e mais tarde o guitarrista Doyle. Apesar do sucesso, desentendimentos entre Glenn e Jerry levaram a banda ao seu desfecho. O fim da formação original da banda nunca foi esclarecido. Quando questionado sobre o assunto, Glenn fica nervoso e desconversa.

Glenn queria mudar o estilo de tocar e cantar e começou a escrever outras músicas, coisa que para ele não era problema, pois todas as músicas dos Misfits foram compostas por ele. Dali saíram os primeiros passos do que viria se tornar os Danzig.

Em 1988 os Danzig lançam o seu primeiro disco auto-intitulado, com Glenn Danzig na voz, Eerie Von no baixo, John Christ na guitarra, e Chuck Biscuits na bateria. Contavam com o apoio dos Metallica, que sempre tocaram covers dos Misfits, e resolveram ajudar a nova banda de Glenn. Segundo boatos a faixa "Possession" do primeiro disco tem a participação de James Hetfield, embora sem créditos.

De 1988 a 1989 a banda excursionou, e em 1990 lançou um vídeo com clips e declarações dos seus integrantes.

O seu segundo álbum, "Lucifuge Lucifugeé", sai em 1990, com músicas como "Long Way Back From Hell", "Her Black Wings". No ano seguinte lançam um segundo vídeo, também chamado Lucifuge.

Em 1992 é a vez de How the Gods Kill considerado o melhor trabalho da banda. Além da faixa-título, destacam-se "Dirty Black Summer" e "Do You Wear the Mark".

Em 1993, lançam o EP "Thrall", com três músicas inéditas, juntamente com o EP "Demonsweatlive", com quatro músicas ao vivo.

"Danzig IV" sai em 1994 com o hit "Cantspeak". No ano seguinte, nos dias 20 e 21 de junho a banda apresenta-se pela primeira vez no Brasil. O show foi no Olympia e marcou o lançamento do CD. No palco uma surpresa para os brasileiros era a saída de Chuck Biscuits da bateria, dando lugar a Joey Castillo, que superou a expectativas.

Glenn desentendeu-se com a banda, o que leva ao seu fim, e abre uma editora e começa a fazer banda desenhada. Eerive Von foi para o ramo de bandas sonoras de filmes e John Christ começa a trabalhar a solo. Glenn resolve voltar com a banda, chama Joey Castillo de volta, convida Joseph Bishara para os teclados e Josh Lazie para o baixo, e fazem um som totalmente diferente do antigo Danzig, voltando-se para o industrial.

Em 2010, a banda lançou o álbum "Deth Red Sabaoth", que trouxe um som mais parecido com o do começo da carreira

