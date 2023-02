Para além dos novos Xiaomi 13, a marca revelou hoje o seu último conjunto de produtos AIoT. Falamos dos novos Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Vamos conhecer estas novidades.

Esta linha inovadora inclui os Xiaomi Buds 4 Pro, o Xiaomi Watch S1 Pro e a Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, que prometem revolucionar a experiência de entretenimento. Com estes produtos excecionais, a Xiaomi está preparada para transformar a forma como as pessoas se envolvem com a tecnologia, oferecendo uma experiência ininterrupta e mais imersiva aos consumidores de todo o mundo.

Xiaomi Buds 4 Pro: Imersivos em todos os sentidos

Com as suas características TWS atualizadas e design polido, os mais recentes auriculares da Xiaomi proporcionam uma experiência de audição de alta-fidelidade com detalhes sonoros incríveis. Os Xiaomi Buds 4 Pro incorporam a tecnologia LDAC da Sony, que permite taxas de transferência de dados até 990kbps e profundidade de bits até 32-bit, juntamente com suporte Hi-Res Audio Wireless1. Os Xiaomi Buds 4 Pro também apresentam capacidades impressionantes de cancelamento ativo de ruído, com uma profundidade de até 48dB, o que isola efetivamente os utilizadores de interferências indesejadas. Com isto, os utilizadores podem estar verdadeiramente concentrados mesmo nas ruas mais movimentadas, sem qualquer distração.

A funcionalidade de áudio Dimensional3 incorporada nos Xiaomi Buds 4 Pro deteta os movimentos da cabeça dos utilizadores e ajusta o som de acordo com o seu posicionamento espacial, assegurando que cada detalhe de áudio é colocado com precisão para um som totalmente realista. Além disso, o som imersivo incorporado cria uma experiência de som envolvente cativante, tornando os auriculares na companhia perfeita para os amantes de cinema que procuram desfrutar de uma experiência de visualização realista em qualquer lugar, a qualquer momento.

Os Xiaomi Buds 4 Pro também ostentam uma impressionante duração da bateria, oferecendo até 9 horas4 de audição ininterrupta com uma única carga e até umas impressionantes 38 horas quando se utiliza a caixa de carregamento. Estes auriculares também suportam carregamento sem fios, e para maximizar a conveniência e eficiência, os Xiaomi Buds 4 Pro permitem aos utilizadores alternar entre dispositivos ligados sem descontinuidades com a sua função de conectividade de dois dispositivos5 incorporada.

Concebido para utilizadores com estilo, os Xiaomi Buds 4 Pro são guardados num estojo único estilo "cápsula espacial" e os múltiplos ímanes mantêm os auriculares seguros e tornam mais fácil para o utilizador remover os auriculares com apenas uma mão. As almofadas auriculares macias feitas em LSR asseguram que os auriculares permanecem no lugar e chegam em três tamanhos para um ajuste adequado. A nova funcionalidade ‘Intelligent Fit Monitoring’ permite aos utilizadores encontrarem o ajuste perfeito, com o máximo conforto, para horas de prazer auditivo. Os novos auriculares vão estar disponíveis em duas opções de cor: Star Gold e Space Black, para um especto verdadeiramente premium.

Com o lançamento dos Xiaomi Buds 4 Pro, os utilizadores podem agora ajustar as definições de som através da app Xiaomi Earbuds pela primeira vez. A aplicação oferece acesso a características personalizadas tais como modos ANC, modos de transparência, áudio Dimensional3 embutido, e conectividade de dois dispositivos5, permitindo aos utilizadores personalizar totalmente a sua experiência auditiva de acordo com as suas preferências. A aplicação está disponível para download na Play Store da Google, proporcionando aos utilizadores um controlo completo sobre as suas definições de áudio.

Os Xiaomi Buds 4 Pro estão disponíveis para venda em Portugal a partir de 27 de fevereiro com um PVPR de 249,99 €.

Xiaomi Watch S1 Pro: Fusão perfeita entre design clássico e tecnologia de ponta

O Xiaomi Watch S1 Pro é o epítome da fusão perfeita entre o design clássico de relógios e a tecnologia contemporânea smartwatch. Meticulosamente trabalhado, utilizando materiais de primeira qualidade que exalam durabilidade e estilo, este smartwatch ostenta um notável mostrador AMOLED de 1,47", uma coroa giratória, e um vidro de cristal de safira resistente a riscos que garante uma funcionalidade duradoura. Chega com duas opções de cor distintas: caixa prateada com uma bracelete de couro castanho e caixa preta com uma bracelete preta de fluororubber. Ambas podem ser personalizadas com mais de 100 mostradores de relógios que se adaptam a qualquer gosto. Além disso, o pino universal do relógio permite uma rápida e fácil mudança de bracelete, aumentando ainda mais a versatilidade deste smartwatch.

A integração perfeita do Xiaomi Watch S1 Pro num design unificado de UI e animações otimizadas, melhora a sua estética de interface e fluidez de ecrã, proporcionando uma experiência de utilizador sem comparação. Além disso, as suas capacidades avançadas de sincronização6 eliminam o desfasamento temporal na receção de notificações entre dispositivos, assegurando uma experiência fluída e sem esforço. Este relógio também apresenta uma função de emparelhamento pop-up, que é exclusiva dos smartphones Xiaomi7, tornando o processo de emparelhamento bastante simples e fácil de configurar.

O Xiaomi Watch S1 Pro rastreia informação em tempo real sobre mais de 100 atividades desportivas. Para quem gosta de correr, há também 10 programas pré-desenvolvidos para satisfazer várias necessidades de fitness, incluindo combos de corrida/caminhada para principiantes ou treino centrado na queima de gordura ou resistência, e mesmo treinos intervalados especificamente para fortalecer a saúde do coração e dos pulmões. Também oferece uma série de dados de treino e funções de rastreio de saúde que abrangem calorias queimadas, intensidade do exercício, monitorização do sono, frequência cardíaca, e seguimento SpO₂, que permite aos utilizadores monitorizar facilmente o progresso do seu treino diário e o seu estado de saúde.

Com uma longa duração da bateria de até 14 dias, também carrega rapidamente e um carregamento de 10 minutos dará mais 2 dias de utilização típica. O relógio está equipado com um altifalante potente e um algoritmo de cancelamento de ruído AI que permite aos utilizadores comunicar sem problemas e de forma clara quando efetuam chamadas telefónicas Bluetooth® através do relógio. Além disso, o Xiaomi Watch S1 Pro vem com uma cómoda doca de carregamento sem fios que é capaz de carregar o dispositivo a 100% em 85 minutos.

O Xiaomi Watch S1 Pro está disponível para venda em Portugal a partir 27 de fevereiro com um PVPR de 329,99€.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: Conduzir de forma ousada, explorar a selva urbana

Sendo a primeira trotinete da Xiaomi com um sistema de suspensão dupla, a Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra oferece um passeio incrivelmente suave e seguro, mesmo nos terrenos mais desafiantes. Através do aumento da altura do chassis, juntamente com um avançado sistema de suspensão dupla, os condutores irão ter melhor visibilidade e estabilidade, mesmo quando viajam em superfícies irregulares. Para reduzir o risco de um pneu rebentar, a Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra está equipada com pneus Xiaomi DuraGel de 10 polegadas, à prova de furos e auto-vedantes, o que garante a segurança de quem a conduz e melhora a própria experiência de condução.

A Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra foi concebida com características impressionantes e melhoradas, permite atingir velocidades até 25km/h e pode subir declives com inclinações até 25% com facilidade. Os seus impressionantes 940W de potência máxima do motor e bateria com duração ultra-longa, dão aos utilizadores a liberdade de viajar até 70km sem se preocuparem. O novíssimo modo S+ acelera de forma surpreendentemente rápida para uma viagem emocionante e agradável.

Com um corpo de alumínio forte, mas leve e resistente à corrosão, a nova trotinete suporta uma capacidade máxima de carga de até 120kg. Equipada com um tamanho de deck de 880cm e uma pega alargada de 490mm, o desenho geral da trotinete assegura uma maior área de pé e uma pegada mais estável para uma experiência de condução confortável. A Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra conta ainda com certificação de resistência IP55.

A Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra está disponível para venda em Portugal a partir de final de março com um PVPR de 999,99€.