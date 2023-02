Taste Atlas: Plataforma gastronómica digital elege Pastel de Belém

Quem não gosta de um bom Pastel de Belém? Ou de um pastel de nata? De acordo com a plataforma gastronómica digital, os dois doces portugueses são mesmo os melhores do mundo. Mas há ainda outro bolo na lista.

Taste Atlas: Bola de Berlim também está na lista...

Num ranking com 50 posições, os Pastel de Belém e pastel de nata foram considerados os melhores bolos do mundo, de acordo com o guia Taste Atlas. Com uma pontuação de 4,9 em 5, os dois bolos portugueses destacam-se, mas há ainda um terceiro. O guia refere-se ao bolo como um “donut recheado”, ou seja, a nossa Bola de Berlim que ocupa 26ª posição com uma pontuação de 4.5.

O Pastel de Belém é descrito pelo guia como um bolo tradicionalmente cozinhado por monges no Mosteiro dos Jerónimos desde 1837 e que apenas os pastéis confecionados na Fábrica Pastéis de Belém - onde podemos testemunhar filas infinitas de turistas, dada a popularidade do bolo - é que se pode atribuir o nome de Pastel de Belém.

Para cada bolo, na plataforma é possível saber um pouco mais.

Taste Atlas