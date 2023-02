Google vai reformular a dinâmica dos seus escritórios

Os escritórios da Google sempre foram motivo de inspiração, por serem muito completos e por serem espaços projetados para os funcionários irem além do trabalho. Agora, com a nova dinâmica de trabalho que a pandemia impulsionou, a organização dos escritórios também vai ser alvo de mudanças.

Além do trabalho que a Google sempre desenvolveu e do importante papel que foi assegurando no mundo da tecnologia, a empresa também revolucionou a dinâmica dos escritórios - com a disponibilização de ginásios, espaços de massagens, escorregas, bares, scooters, entre outras regalias. Conforme mostravam os próprios funcionários, os escritórios da Google não eram como os outros.

Com a pandemia, as mudanças foram inevitáveis e ainda há transformações a acontecer. Na Google, a dinâmica dos escritórios deverá ser alterada, de modo a otimizar o espaço em prol do trabalho híbrido.

Desde que regressamos ao escritório, temos vindo a realizar testes-piloto e inquéritos com funcionários para explorar diferentes modelos de trabalho híbrido e ajudar a estruturar a melhor experiência.

Revelou um porta-voz da Google, que diz que o novo sistema rotativo foi concebido após a consulta dos funcionários.

Novo ambiente de trabalho na Google

De acordo com o porta-voz da empresa, "os dados mostram que os Googlers valorizam a colaboração presencial quando estão no escritório, bem como a opção de trabalhar a partir de casa alguns dias por semana".

Com este feedback, desenvolvemos o nosso novo modelo rotativo.

Então, a CNBC confirmou que a Google está a sugerir que os seus funcionários do departamento da cloud comecem a partilhar as suas secretárias com os colegas, a partir do próximo trimestre. Esta nova dinâmica surge no sentido da "eficiência imobiliária" e será implementada nas cinco maiores instalações da Google Cloud, nos Estados Unidos da América: Kirkland (Washington), Nova Iorque, São Francisco, Seattle e Sunnyvale (Califórnia).

De nome CLOE, Cloud Office Evolution, a medida visa promover uma utilização mais eficiente dos escritórios e surge como "a combinação do melhor da colaboração pré-pandémica com a flexibilidade" do sistema de trabalho híbrido.

Acordarão uma configuração básica e estabelecerão regras com o seu parceiro e equipas para assegurar uma experiência positiva.

Esta mudança na dinâmica dos escritórios da Google Cloud serve para "otimizar a pegada imobiliária" da Google, segundo Ruth Porat, diretora financeira da Alphabet e da Google, e surge como uma tentativa de reduzir a sua carga imobiliária e os custos que lhe estão associados.

