Apesar de existirem algumas formas de ludibriar o YouTube de forma a ouvir músicas ou algum podcast em segundo plano no Android, a verdade é que a forma oficial para o fazer implica subscrever o serviço Premium. O browser Vivaldi agora surge com uma opção nativa que o permite fazer e nós explicamos como.

Para ouvir YouTube em segundo plano necessita de pagar por uma conta Premium ou recorrer a aplicações não muito confiáveis para o fazer. Contudo, a nova versão do Vivaldi vem trazer ao utilizador uma forma simples de o fazer, sem truques.

Como ouvir YouTube em segundo plano no Android sem pagar a conta Premium

Para começar, a primeira coisa a fazer é instalar o browser Vivaldi no dispositivo Android ou atualizar para a versão mais recentes.

Além de poder usufruir de todas as potencialidades deste browser terá também a opção de ouvir conteúdos reproduzidos em segundo plano. Esta nova versão permite reproduzir áudio e vídeo de qualquer site sem que a app esteja a ser utilizada... sendo isto válido para o YouTube que tem tal opção limitada ao serviço YouTube Premium.

Instalada a app e configurada conforme desejar, deve aceder às definições da app, com um toque no ícone do browser em frente à barra de pesquisa, seguido da roda dentada. Nas definições terá que ativar a opção "Permitir reprodução de áudio em segundo plano".

Ao aceder ao YouTube através do browser poderá escolher a sua playlist, música ou podcast favorito, colocar a reproduzir e continuar a usar o smartphone ou simplesmente desligar o ecrã.

Na zona das notificações irá surgir um player onde poderá parar/iniciar, avançar ou retroceder na reprodução. Estas opções estão disponíveis para qualquer site.