Ou os equipamentos da China usam chips chineses ou devem pagar até 400% de imposto

Com as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, e mais recentemente pelo Japão e Países Baixos, a China tem tentado encontrar soluções para manter a sua produção e a forte presença no mundo tecnológico. Neste âmbito há quem tenha várias sugestões, sendo que agora um professor universitário da Universidade de Minjiang defende que ou os equipamentos da China usam chips chineses ou as marcas devem pagar até 400% a mais de impostos.

Marcas da China devem usar chips chineses, sugere professor

Não é novidade para ninguém que a relação entre os Estados Unidos da América e a China não é das melhores e a tensão entre as duas potências económicas continua a crescer. Ao nível tecnológico, as sanções aplicadas fizeram com que o país chinês repensasse praticamente toda a sua estratégia neste setor e um dos focos atualmente é tentar ao máximo criar os seus equipamentos com componentes próprios.

Neste sentido, recentemente Cao Haitao, professor universitário do Mundu Scholars na Universidade de Minjiang, na China, disse num programa de entrevistas que 30% dos smartphones vendidos na China devem usar chips chineses. Para além disso, o docente sugeriu que qualquer marca que opte por não adotar chips chineses nos seus equipamentos deve pagar até 400% a mais de impostos, referindo que o objetivo dessa ideia é assim cultivar o mercado chinês.

Cao Haitao disse ainda que a indústria de semicondutores consome muitos recursos vindos de Taiwan. E deu o exemplo que o consumo médio diário de água nas fábricas da taiwanesa TSMC no ano passado foi de 150.000 toneladas e o consumo de todas as instalações do Parque de Ciência e Tecnologia de Hsinchu foi de 140.000 toneladas de água por dia.

Na opinião dos utilizadores este é um assunto sensível e que deve ser analisado com calma. Muitos acreditam que se o governo chinês optar por apenas aceitar o uso de componentes chineses, o desempenho dos smartphones, por exemplo, será bastante mau.

Concorda com esta sugestão?