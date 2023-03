A decisão de retirar o Messenger de dentro da app do Facebook não foi consensual, mas acabou por ser aceite por todos. Agora, muitos anos depois, a rede social da Meta parece estar a preparar-se para um novo futuro, com todas as ferramentas novamente unidas. Isso acontece quando o Facebook atinge novos máximos.

Um Facebook cada vez mais forte e a crescer

Não têm sido fáceis os tempos para o Facebook e para a Meta. Com perdas monetárias grandes, acabou por ter de dispensar muitos dos seus funcionários. Quando todos apontavam o princípio do fim do Facebook, eis que surgem boas notícias para a empresa e para todos os utilizadores.

Foi numa publicação que parece dedicada a mostrar que o Facebook ainda está longe de morrer que a Meta resolveu trazer novidades e mostrar como ainda é uma rede muito ativa. Revelou que ainda está a crescer e que atualmente tem já mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos diários.

O Messenger vai voltar para o seu local de origem

Este é um número impressionante e que revela de forma clara a saúde da maior rede social da Internet. Na mesma publicação fez questão de revelar que "o Facebook não está morto nem a morrer, mas, de facto, vivo e a prosperar".

Além de divulgar estatísticas impressionantes, a Meta também delineou alguns planos que tem para seu popular serviço Messenger. Em 2014 tomou a decisão de separar estes elementos, mas agora quer uni-los novamente. Os planos parecem apontar para que isso aconteça já em 2023.

Meta vai continuar a apostar nas suas ferramentas

A importância das mensagens para a Meta é ainda grande e por isso a empresa revelou que 140 mil milhões de mensagens são enviadas nas suas apps todos os dias. No Instagram, os Reels são partilhados em mensagens diretas mil milhões de vezes por dia e no Facebook essa tendência está "a crescer fortemente também".

A Meta terminou a sua mensagem a revelar que vai continuar a criar novas formas de integrar os recursos de mensagens no Facebook este ano. O seu objetivo é tornar fácil a ligação e a partilha em todas as suas plataformas e serviços.