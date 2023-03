Apesar de serem uma forma de comunicação muito interessante, os grupos do WhatsApp podem rapidamente ser um problema. A partilha de ficheiros e texto pode crescer e encher o smartphone de lixo. A solução pode estar a caminho e será uma ajuda para os utilizadores.

O WhatsApp tem criado ferramentas e ajudas para que os utilizadores mantenham apenas as mensagens que realmente querem ter no smartphone. Aqui temos disponíveis as mensagens temporárias, que simplesmente desaparecem no tempo definido pelos utilizadores.

Claro que esta utilização depende sempre de todos os participantes na conversa, o que por vezes acaba por não resultar no pretendido. Ainda assim, existe forma de eliminar conversas e ficheiros, num processo manual e que terá de ser feito em cada conversa.

WhatsApp beta for iOS 23.5.0.71: what's new?



WhatsApp is working on expiring groups as an additional tool to save space, for a future update of the app!https://t.co/LG37bdLyIN — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 7, 2023

Para ajudar os utilizadores, o WhatsApp e a sua equipa de programadores parecem dedicados a trazer uma novidade. Esta vai ser encontrada nos grupos e permite criar o que é chamado de "grupos que expiram". Para usar o utilizador só precisa definir o prazo que quer para esse grupo.

As opções são um dia, uma semana ou uma data específica. Ao fim desse tempo, o utilizador será notificado para limpar os grupos que escolheu. Será provavelmente dada a possibilidade de eliminar todos os elementos associados e todas as mensagens. Possivelmente, o utilizador poderá simplesmente sair do grupo e fazer esta limpeza.

Esta opção será uma ajuda para todas as situações dos grupos temporários que são criados. Situações em que é necessário um local para tratar de assuntos de apenas algumas interações ou em que se pretende tratar de um evento temporário caem aqui dentro.

Estamos ainda longe de ver esta solução acessível a todos, ainda para mais estando ainda só dentro da versão de testes do iOS. Certamente que será útil e permitirá manter o smartphone mais limpo e sem espaço desnecessário ocupado.